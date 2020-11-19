В школе олимпийского резерва Днепра рассказали, почему спортсмены поддержат Филатова

Марина Погорилко Жизнь города 20:27, 19.11.2020 Обновлено: 20:30, 19.11.2020

Специализированная ДЮСШ олимпийского резерва № 3 сегодня по праву считается одной из лучших легкоатлетических баз не только в Днепре, но и, пожалуй, во всей стране. Администрация и тренерский состав считают, что это непосредственная заслуга действующего мэра Бориса Филатова.

В частности Алексей Жуков, директор ДЮСШ олимпийского резерва №3, отметил, что Филатов не словом, а делом доказал, что он достойный мэр, сказано в сюжете телеканала "Днепр TV" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По инициативе Филатова в учреждении прошла масштабная реконструкция
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Именно по инициативе действующего городского главы здесь прошла масштабная реконструкция, позволившая вывести тренировочный процесс на качественно новый уровень. Спортсмены высоко ценят участие городского главы в вопросах поддержки таких школ и намерены голосовать за него во втором туре выборов мэра.

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