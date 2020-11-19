В школе олимпийского резерва Днепра рассказали, почему спортсмены поддержат Филатова

Специализированная ДЮСШ олимпийского резерва № 3 сегодня по праву считается одной из лучших легкоатлетических баз не только в Днепре, но и, пожалуй, во всей стране. Администрация и тренерский состав считают, что это непосредственная заслуга действующего мэра Бориса Филатова.

В частности Алексей Жуков, директор ДЮСШ олимпийского резерва №3, отметил, что Филатов не словом, а делом доказал, что он достойный мэр, сказано в сюжете телеканала "Днепр TV" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Именно по инициативе действующего городского главы здесь прошла масштабная реконструкция, позволившая вывести тренировочный процесс на качественно новый уровень. Спортсмены высоко ценят участие городского главы в вопросах поддержки таких школ и намерены голосовать за него во втором туре выборов мэра.