В школе Днепра учителя подхватили COVID-19: детей отправили на карантин

В Днепре из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли школу № 137 на жилмассиве Тополь-3.

В учебном заведении COVID-19 выявили у пяти преподавателей, трое из них – учителя старших классов, двое – младших. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на представительницу Госпродпотребслужбы Днепропетровской области Маргариту Малышеву.

На данный момент школа закрыта, всех детей перевели на дистанционное обучение до 27-го сентября. Среди контактных лиц оказались 23 ученика из 4-Д класса. Сейчас эти школьники ожидают результатов тестов на коронавирус.

После получения ответов тестов на COVID-19 будет принято решение о том, как в дальнейшем будет организован учебный процесс в школе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре зафиксировали вспышку коронавируса. За сутки COVID-19 заразились 110 жителей города.

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