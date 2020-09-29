В школах Днепра и области проведут карантинный рейд

В Днепропетровской области школы проверят на соблюдение карантина. Рейды связаны с переходом части региона в "желтую" карантинную зону.

В первую очередь проверки коснутся учебных заведений Днепра и Кривого Рога. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации.

В состав рейдовых бригад войдут сотрудники полиции и Госпродпотребслужбы. Они проверят, соблюдается ли в школах области масочный режим, проветриваются ли помещения и проводится ли температурный скрининг учителей. Проинспектируют также наличие антисептиков и бумажных полотенец. Кроме того, проверяющие зафиксируют, адаптировано ли расписание занятий к условиям карантина и ограничен ли проход взрослых в школу.

Из-за увеличения количества заболевших коронавирусом, проверки пройдут также и в транспорте, заведениях питания, магазинах и на рынках. Рейды обещают проводить регулярно до окончания карантина. В случае выявления нарушений полицейские на месте будут составлять протоколы на руководство заведений либо перевозчиков. Напомним, что сумма штрафов – от 17 до 34 тысяч гривен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Днепр и часть области перешли в "желтую" зону карантина. Кроме того, в Днепре школьников массово отправили на самоизоляцию из-за COVID-19 – на дистанционное обучение перевели тысячи детей.