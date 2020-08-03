В шести районах Днепра отключат свет: список адресов
Во вторник, 4 августа, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Центральный район:
просп. Александра Поля, 40, 42, 42а;
просп. Дмитрия Яворницкого, 119, 119а, 121.
Самарский район:
ул. Ярославны;
ул. Марии Яровой;
ул. Ивана Купала;
ул. Радиальная;
пер. Дубининский;
ул. Дубининская;
ул. Белокаменная;
ул. Нижнегородская;
ул. Краснобогатырская;
ул. Палисадная;
ул. Халхингольская;
ул. Гречко, 2-74, 1-39, 41-119, 76-106;
ул. Домодедовская, 19-117, 20-128;
ул. Подгорная, 51-121, 44-104;
ул. Полевая, 1-19, 2-62, 21-79, 64-118а;
ул. Чаплинская, 209-263, 142-216, 387-265, 218-290;
ул. Каширская, 5-27, 18-38.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Богомаза, 122;
ул. Мольера, 44-54, 29-41;
ул. Спартака, 41-59, 56-76;
ул. Делегатская, 5-35, 10-40а, 8;
ул. Каляева, 12-30, 28-32, 52-54;
ул. Камышовая, 1-11, 2-38;
пер. Камышовый 2,
пер. Карповый, 2, 5-9.
ул. Таганрогская, 122-222, 107-217.
пер. Штормовой, 4-32, 5-19;
пер. Таганрогский, 13-17,8-12;
ул. Штормовая, 124-206, 115-201;
ул. Терновая, 4а, 5.
Шевченковский район:
ул. Рыбинская, 7, 9а, 9б, 101, 114, 117, 118, 119, 120;
туп. 1-й Рыбинский, 7;
ж/м Тополь-3, 20, 21, 22, 23, 24, 23а;
ул. Комбрига Петрова, 31, 33, 35б;
ул. Паникахи, 97, 95, 23;
ул. Научная, 79;
ул. Адмиральская, 3-63, 2-26;
ул. Баженова, 2-98;
пер. Баженова, 1-33, 2-40;
пер. Старова, 3-15, 2-26;
ул. Спутника, 15, 17;
ул. Росси, 1-19, 2-38;
пер. Штрауса, 1-41, 2-16;
ул. Антина Синявского, 47-71;
ул. Уютная, 3а-41, 2-20, 38а, 38б;
пер. Уютный, 1-19, 2-32;
ул. Веснина, 2-58, 1-51;
ул. Сурикова, 1-27, 1-55;
пер. Сурикова, 1-27,2-34;
пер. Привольный, 2-32а;
ул. Леся Курбаса, 2-50;
ул. Альвинского, 2-26/2.
Соборный район:
ул. Елени Ган;
ул. Маневровая;
ул. Глазунова;
ул. Николая Гнатюка, 28-84, 15-57;
ул. Бронетанковая;
ул. Владимира Мономаха, 4, 5, 6, 9, 17;
ул. Глинки, 16, 18, 20, 24;
площадь Соборная, 1б, 2а, 2к, 4, 14;
просп. Героев, 12 (к. 8-15), 14, 14т, 16;
ул. Славянская, 1-47, 2-56;
ул. Гайсинская, 1-51, 2-54;
ул. Мандрыковская, 314-324;
п-к Днепровский, 2, 4, 5, 7, 8, 9;
ул. Севастопольская, 18-30, 17, 18д, 24а, 26а;
ул. Федосеевская, 8-12, 1-13;
ул. Милицейская, 2, 10/4;
ул. Севастопольская;
просп. Гагарина, 59; 61; 61а;
ул. Медицинская, 3.
Новокодакский район:
ул. Вагнера, 1-21, 2-14;
пер. Вагнера, 2-22;
пер. Герцена, 2, 4-24, 5-25;
ул. Герцена, 1-19, 2-24;
ул. Десантная, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;
ул. Геологическая, 2а;
ул. Десняка, 1;
ул. Криштофа Косинского, 1, 2-4;
ул. Николая Садовского;
ул. Лавандовая, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2-65, 60-70, 67-115;
ул. Ватутина, 10, 33а, 33, 35, 1, 39-56, 10-54, 12-16, 13-29;
ул. Гвоздичная, 1-25, 2-18;
ул. Черногорская, 1-31, 2-32;
ул. Можайского, 28-32;
ул. Повстанческая, 35-47, 52-72, 100-114;
пер. Кленовый, 1-21, 4-22;
ул. Ермака, 2, 16-52, 1-9, 15-55;
пер. Курсовой 2-й, 1-15;
пер. Курсовой 3-й, 1-9, 2-14;
ул. Кармелюка, 1-59, 6а, 2-46;
ул. Полесская, 1-19, 2-20, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;
ул. Звездная, 1-37, 2-42, 39-65, 44-66;
ул. Мукачевская, 57-99/2, 78-126;
пер. Варяжский, 2а, 2в, 1-13, 4-18;
ул. Приовражная, 1-15, 6-10, 14-50, 17-61;
пер. Полесский, 2-4, 5;
ул. Абая Кунанбаева, 33-65, 40-565;
пер. Белорусский, 7-23, 12-26, 1-5, 2-10;
ул. Заслонова, 1-9, 22-26;
ул. Дружбы, 1-7, 2-20;
ул. Кедровая, 1-43, 2-36;
ул. Курильская, 1-33, 2-36;
ул. Мукачова, 99/1-119, 128-154;
пер. Товарищеский, 1-3, 2-6;
ул. Івана Вишневского, 1-21, 2-18;
ул. Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30, 32;
ул. Лысенко, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;
ул. Цветущая, 1-25, 2-42;
ул. Энтузиастов, 1-37, 2-30;
ул. Солнечная, 1-7, 2-22;
ул. Ільюшина, 1-7а, 2-8, 9-53, 10-44;
ул. Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;
ул. Пороховая, 30-66, 37-83, 1-35, 2-28;
ул. Жигулевская, 38, 38а, 1-37, 2-36;
ул. Мытищинская, 1-39, 2-34;
ул. Писемского, 21/1;
ул. Юпитерная, 1-19, 2-16;
ул. Днепрельстановская, 64-146, 57-127;
ул. Лирницкая, 1, 2-86, 1-75, 90-104, 88;
ул. Большая Диевская, 356-428, 407-453, 411;
ул. Мукачева, 1-31, 2-42;
пер. Тихорецкий, 2-18, 3-19, 27-39;
ул. Мицкевича, 31, 43-55, 34, 36;
ул. Базарная, 2-28;
ул. Приморская, 1-18;
ул. Костромская, 1-5;
ул. Полковника Горленка, 28а, 28, 29, 30, 29-41;
просп. Ивана Мазепы, 2, 4, 11-15, 17, 19, 21, 23, 25;
ул. Караваева, 24-34, 30;
ул. Дунаевского, 31, 33;
ул. Александрова, 1, 2-14;
ул. Костя Гордиенка;
ул. Библиотечная, 1-13, 2-14;
ул. Больничная, 17-77, 2-48, 48а;
ул. Михаила Лояна, 26-116;
пер. Больничный, 20, 3-45, 22-а, 22-б;
пер. Звездный, 1-11, 2-48;
ул. Кохановская, 41, 43а.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в морге при больнице имени Мечникова в Днепре роженице выдали тело ее умершего при преждевременных родах ребенка в пакете с мусором.