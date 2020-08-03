В шести районах Днепра отключат свет: список адресов

Во вторник, 4 августа, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Центральный район:

просп. Александра Поля, 40, 42, 42а;

просп. Дмитрия Яворницкого, 119, 119а, 121.

Самарский район:

ул. Ярославны;

ул. Марии Яровой;

ул. Ивана Купала;

ул. Радиальная;

пер. Дубининский;

ул. Дубининская;

ул. Белокаменная;

ул. Нижнегородская;

ул. Краснобогатырская;

ул. Палисадная;

ул. Халхингольская;

ул. Гречко, 2-74, 1-39, 41-119, 76-106;

ул. Домодедовская, 19-117, 20-128;

ул. Подгорная, 51-121, 44-104;

ул. Полевая, 1-19, 2-62, 21-79, 64-118а;

ул. Чаплинская, 209-263, 142-216, 387-265, 218-290;

ул. Каширская, 5-27, 18-38.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Богомаза, 122;

ул. Мольера, 44-54, 29-41;

ул. Спартака, 41-59, 56-76;

ул. Делегатская, 5-35, 10-40а, 8;

ул. Каляева, 12-30, 28-32, 52-54;

ул. Камышовая, 1-11, 2-38;

пер. Камышовый 2,

пер. Карповый, 2, 5-9.

ул. Таганрогская, 122-222, 107-217.

пер. Штормовой, 4-32, 5-19;

пер. Таганрогский, 13-17,8-12;

ул. Штормовая, 124-206, 115-201;

ул. Терновая, 4а, 5.

Шевченковский район:

ул. Рыбинская, 7, 9а, 9б, 101, 114, 117, 118, 119, 120;

туп. 1-й Рыбинский, 7;

ж/м Тополь-3, 20, 21, 22, 23, 24, 23а;

ул. Комбрига Петрова, 31, 33, 35б;

ул. Паникахи, 97, 95, 23;

ул. Научная, 79;

ул. Адмиральская, 3-63, 2-26;

ул. Баженова, 2-98;

пер. Баженова, 1-33, 2-40;

пер. Старова, 3-15, 2-26;

ул. Спутника, 15, 17;

ул. Росси, 1-19, 2-38;

пер. Штрауса, 1-41, 2-16;

ул. Антина Синявского, 47-71;

ул. Уютная, 3а-41, 2-20, 38а, 38б;

пер. Уютный, 1-19, 2-32;

ул. Веснина, 2-58, 1-51;

ул. Сурикова, 1-27, 1-55;

пер. Сурикова, 1-27,2-34;

пер. Привольный, 2-32а;

ул. Леся Курбаса, 2-50;

ул. Альвинского, 2-26/2.

Соборный район:

ул. Елени Ган;

ул. Маневровая;

ул. Глазунова;

ул. Николая Гнатюка, 28-84, 15-57;

ул. Бронетанковая;

ул. Владимира Мономаха, 4, 5, 6, 9, 17;

ул. Глинки, 16, 18, 20, 24;

площадь Соборная, 1б, 2а, 2к, 4, 14;

просп. Героев, 12 (к. 8-15), 14, 14т, 16;

ул. Славянская, 1-47, 2-56;

ул. Гайсинская, 1-51, 2-54;

ул. Мандрыковская, 314-324;

п-к Днепровский, 2, 4, 5, 7, 8, 9;

ул. Севастопольская, 18-30, 17, 18д, 24а, 26а;

ул. Федосеевская, 8-12, 1-13;

ул. Милицейская, 2, 10/4;

ул. Севастопольская;

просп. Гагарина, 59; 61; 61а;

ул. Медицинская, 3.

Новокодакский район:

ул. Вагнера, 1-21, 2-14;

пер. Вагнера, 2-22;

пер. Герцена, 2, 4-24, 5-25;

ул. Герцена, 1-19, 2-24;

ул. Десантная, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;

ул. Геологическая, 2а;

ул. Десняка, 1;

ул. Криштофа Косинского, 1, 2-4;

ул. Николая Садовского;

ул. Лавандовая, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2-65, 60-70, 67-115;

ул. Ватутина, 10, 33а, 33, 35, 1, 39-56, 10-54, 12-16, 13-29;

ул. Гвоздичная, 1-25, 2-18;

ул. Черногорская, 1-31, 2-32;

ул. Можайского, 28-32;

ул. Повстанческая, 35-47, 52-72, 100-114;

пер. Кленовый, 1-21, 4-22;

ул. Ермака, 2, 16-52, 1-9, 15-55;

пер. Курсовой 2-й, 1-15;

пер. Курсовой 3-й, 1-9, 2-14;

ул. Кармелюка, 1-59, 6а, 2-46;

ул. Полесская, 1-19, 2-20, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

ул. Звездная, 1-37, 2-42, 39-65, 44-66;

ул. Мукачевская, 57-99/2, 78-126;

пер. Варяжский, 2а, 2в, 1-13, 4-18;

ул. Приовражная, 1-15, 6-10, 14-50, 17-61;

пер. Полесский, 2-4, 5;

ул. Абая Кунанбаева, 33-65, 40-565;

пер. Белорусский, 7-23, 12-26, 1-5, 2-10;

ул. Заслонова, 1-9, 22-26;

ул. Дружбы, 1-7, 2-20;

ул. Кедровая, 1-43, 2-36;

ул. Курильская, 1-33, 2-36;

ул. Мукачова, 99/1-119, 128-154;

пер. Товарищеский, 1-3, 2-6;

ул. Івана Вишневского, 1-21, 2-18;

ул. Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30, 32;

ул. Лысенко, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;

ул. Цветущая, 1-25, 2-42;

ул. Энтузиастов, 1-37, 2-30;

ул. Солнечная, 1-7, 2-22;

ул. Ільюшина, 1-7а, 2-8, 9-53, 10-44;

ул. Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;

ул. Пороховая, 30-66, 37-83, 1-35, 2-28;

ул. Жигулевская, 38, 38а, 1-37, 2-36;

ул. Мытищинская, 1-39, 2-34;

ул. Писемского, 21/1;

ул. Юпитерная, 1-19, 2-16;

ул. Днепрельстановская, 64-146, 57-127;

ул. Лирницкая, 1, 2-86, 1-75, 90-104, 88;

ул. Большая Диевская, 356-428, 407-453, 411;

ул. Мукачева, 1-31, 2-42;

пер. Тихорецкий, 2-18, 3-19, 27-39;

ул. Мицкевича, 31, 43-55, 34, 36;

ул. Базарная, 2-28;

ул. Приморская, 1-18;

ул. Костромская, 1-5;

ул. Полковника Горленка, 28а, 28, 29, 30, 29-41;

просп. Ивана Мазепы, 2, 4, 11-15, 17, 19, 21, 23, 25;

ул. Караваева, 24-34, 30;

ул. Дунаевского, 31, 33;

ул. Александрова, 1, 2-14;

ул. Костя Гордиенка;

ул. Библиотечная, 1-13, 2-14;

ул. Больничная, 17-77, 2-48, 48а;

ул. Михаила Лояна, 26-116;

пер. Больничный, 20, 3-45, 22-а, 22-б;

пер. Звездный, 1-11, 2-48;

ул. Кохановская, 41, 43а.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в морге при больнице имени Мечникова в Днепре роженице выдали тело ее умершего при преждевременных родах ребенка в пакете с мусором.