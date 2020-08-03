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В шести районах Днепра отключат свет: список адресов

София Ковнир
София Ковнир
Жизнь города
403
В шести районах Днепра отключат свет: список адресов

В шести районах Днепра отключат свет.

Во вторник, 4 августа, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Центральный район:

  • просп. Александра Поля, 40, 42, 42а;

  • просп. Дмитрия Яворницкого, 119, 119а, 121.

Самарский район:

  • ул. Ярославны;

  • ул. Марии Яровой;

  • ул. Ивана Купала;

  • ул. Радиальная;

  • пер. Дубининский;

  • ул. Дубининская;

  • ул. Белокаменная;

  • ул. Нижнегородская;

  • ул. Краснобогатырская;

  • ул. Палисадная;

  • ул. Халхингольская;

  • ул. Гречко, 2-74, 1-39, 41-119, 76-106;

  • ул. Домодедовская, 19-117, 20-128;

  • ул. Подгорная, 51-121, 44-104;

  • ул. Полевая, 1-19, 2-62, 21-79, 64-118а;

  • ул. Чаплинская, 209-263, 142-216, 387-265, 218-290;

  • ул. Каширская, 5-27, 18-38.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Богомаза, 122;

  • ул. Мольера, 44-54, 29-41;

  • ул. Спартака, 41-59, 56-76;

  • ул. Делегатская, 5-35, 10-40а, 8;

  • ул. Каляева, 12-30, 28-32, 52-54;

  • ул. Камышовая, 1-11, 2-38;

  • пер. Камышовый 2,

  • пер. Карповый, 2, 5-9.

  • ул. Таганрогская, 122-222, 107-217.

  • пер. Штормовой, 4-32, 5-19;

  • пер. Таганрогский, 13-17,8-12;

  • ул. Штормовая, 124-206, 115-201;

  • ул. Терновая, 4а, 5.

Шевченковский район:

  • ул. Рыбинская, 7, 9а, 9б, 101, 114, 117, 118, 119, 120;

  • туп. 1-й Рыбинский, 7;

  • ж/м Тополь-3, 20, 21, 22, 23, 24, 23а;

  • ул. Комбрига Петрова, 31, 33, 35б;

  • ул. Паникахи, 97, 95, 23;

  • ул. Научная, 79;

  • ул. Адмиральская, 3-63, 2-26;

  • ул. Баженова, 2-98;

  • пер. Баженова, 1-33, 2-40;

  • пер. Старова, 3-15, 2-26;

  • ул. Спутника, 15, 17;

  • ул. Росси, 1-19, 2-38;

  • пер. Штрауса, 1-41, 2-16;

  • ул. Антина Синявского, 47-71;

  • ул. Уютная, 3а-41, 2-20, 38а, 38б;

  • пер. Уютный, 1-19, 2-32;

  • ул. Веснина, 2-58, 1-51;

  • ул. Сурикова, 1-27, 1-55;

  • пер. Сурикова, 1-27,2-34;

  • пер. Привольный, 2-32а;

  • ул. Леся Курбаса, 2-50;

  • ул. Альвинского, 2-26/2.

Соборный район:

  • ул. Елени Ган;

  • ул. Маневровая;

  • ул. Глазунова;

  • ул. Николая Гнатюка, 28-84, 15-57;

  • ул. Бронетанковая;

  • ул. Владимира Мономаха, 4, 5, 6, 9, 17;

  • ул. Глинки, 16, 18, 20, 24;

  • площадь Соборная, 1б, 2а, 2к, 4, 14;

  • просп. Героев, 12 (к. 8-15), 14, 14т, 16;

  • ул. Славянская, 1-47, 2-56;

  • ул. Гайсинская, 1-51, 2-54;

  • ул. Мандрыковская, 314-324;

  • п-к Днепровский, 2, 4, 5, 7, 8, 9;

  • ул. Севастопольская, 18-30, 17, 18д, 24а, 26а;

  • ул. Федосеевская, 8-12, 1-13;

  • ул. Милицейская, 2, 10/4;

  • ул. Севастопольская;

  • просп. Гагарина, 59; 61; 61а;

  • ул. Медицинская, 3.

Новокодакский район:

  • ул. Вагнера, 1-21, 2-14;

  • пер. Вагнера, 2-22;

  • пер. Герцена, 2, 4-24, 5-25;

  • ул. Герцена, 1-19, 2-24;

  • ул. Десантная, 1-23, 2-34, 42-56, 36-40, 58-72;

  • ул. Геологическая, 2а;

  • ул. Десняка, 1;

  • ул. Криштофа Косинского, 1, 2-4;

  • ул. Николая Садовского;

  • ул. Лавандовая, 36, 42/2, 42а, 42б, 42г, 44/1, 44а, 46/1, 51, 51а, 53/2-65, 60-70, 67-115;

  • ул. Ватутина, 10, 33а, 33, 35, 1, 39-56, 10-54, 12-16, 13-29;

  • ул. Гвоздичная, 1-25, 2-18;

  • ул. Черногорская, 1-31, 2-32;

  • ул. Можайского, 28-32;

  • ул. Повстанческая, 35-47, 52-72, 100-114;

  • пер. Кленовый, 1-21, 4-22;

  • ул. Ермака, 2, 16-52, 1-9, 15-55;

  • пер. Курсовой 2-й, 1-15;

  • пер. Курсовой 3-й, 1-9, 2-14;

  • ул. Кармелюка, 1-59, 6а, 2-46;

  • ул. Полесская, 1-19, 2-20, 23/1-91, 26-76, 22, 23/2, 24,26;

  • ул. Звездная, 1-37, 2-42, 39-65, 44-66;

  • ул. Мукачевская, 57-99/2, 78-126;

  • пер. Варяжский, 2а, 2в, 1-13, 4-18;

  • ул. Приовражная, 1-15, 6-10, 14-50, 17-61;

  • пер. Полесский, 2-4, 5;

  • ул. Абая Кунанбаева, 33-65, 40-565;

  • пер. Белорусский, 7-23, 12-26, 1-5, 2-10;

  • ул. Заслонова, 1-9, 22-26;

  • ул. Дружбы, 1-7, 2-20;

  • ул. Кедровая, 1-43, 2-36;

  • ул. Курильская, 1-33, 2-36;

  • ул. Мукачова, 99/1-119, 128-154;

  • пер. Товарищеский, 1-3, 2-6;

  • ул. Івана Вишневского, 1-21, 2-18;

  • ул. Товарищеская, 1-23, 2-28, 25, 30, 32;

  • ул. Лысенко, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;

  • ул. Цветущая, 1-25, 2-42;

  • ул. Энтузиастов, 1-37, 2-30;

  • ул. Солнечная, 1-7, 2-22;

  • ул. Ільюшина, 1-7а, 2-8, 9-53, 10-44;

  • ул. Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;

  • ул. Пороховая, 30-66, 37-83, 1-35, 2-28;

  • ул. Жигулевская, 38, 38а, 1-37, 2-36;

  • ул. Мытищинская, 1-39, 2-34;

  • ул. Писемского, 21/1;

  • ул. Юпитерная, 1-19, 2-16;

  • ул. Днепрельстановская, 64-146, 57-127;

  • ул. Лирницкая, 1, 2-86, 1-75, 90-104, 88;

  • ул. Большая Диевская, 356-428, 407-453, 411;

  • ул. Мукачева, 1-31, 2-42;

  • пер. Тихорецкий, 2-18, 3-19, 27-39;

  • ул. Мицкевича, 31, 43-55, 34, 36;

  • ул. Базарная, 2-28;

  • ул. Приморская, 1-18;

  • ул. Костромская, 1-5;

  • ул. Полковника Горленка, 28а, 28, 29, 30, 29-41;

  • просп. Ивана Мазепы, 2, 4, 11-15, 17, 19, 21, 23, 25;

  • ул. Караваева, 24-34, 30;

  • ул. Дунаевского, 31, 33;

  • ул. Александрова, 1, 2-14;

  • ул. Костя Гордиенка;

  • ул. Библиотечная, 1-13, 2-14;

  • ул. Больничная, 17-77, 2-48, 48а;

  • ул. Михаила Лояна, 26-116;

  • пер. Больничный, 20, 3-45, 22-а, 22-б;

  • пер. Звездный, 1-11, 2-48;

  • ул. Кохановская, 41, 43а.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в морге при больнице имени Мечникова в Днепре роженице выдали тело ее умершего при преждевременных родах ребенка в пакете с мусором.

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