В шести районах Днепра отключат свет: кого коснется

В Днепре, 22 ноября, в нескольких районах не будет электричества.
Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Одесская Жизнь
Света не будет по следующим адресам:
Новокодакский район:
ул. Ногинская, 22, 24, 26-38, 37-49;
ул. Дунаевского, 1, 3, 2-16, 20;
ул. Авиационная, 2, 4в, 1-23;
ул. Матлахова, 4, 17, 19, 23, 25;
ул. Военно-Морская, 1-7, 2, 4, 8, 8а, 11, 13-17;
ул. Волжская, 1, 2-12;
ул. Каменская 2, 9.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Трансформаторная, 1.
Индустриальный район:
ул. Бердянская, 1, 5, 7;
просп. Слобожанский, 2, 4.
Самарский район:
ул. Карагандинская, 7А, 13, 26;
ул. Педагогическая, 15;
ул. Роторная, 17А;
ул. Череповецкая, 6;
ул. Зеленоградская 1-85, 2-116;
ул. Прибрежная, 1-23, 2-30, 34;
ул. Галича Александра 1-81, 2-54;
ул. Прибрежная 34;
ул. Ефремова, 14, 18;
ул. Акинфиева, 2;
пер. Урицкого, 13;
ул. 8-го Марта 1А, 1, 3, 5.
Соборный район:
ул. Славянская;
ул. Гайсинская;
пер. Днепровский.
Чечеловский район:
ул. Рабочая, 20, 22а, 24а;
ул. Богданова, 1, 3, 7;
ул. Наримская, 2-20.
Как сообщал OBOZREVATEL, тарифы на электроэнергию для населения в Украине могут вырасти в 2021 году на 10-15%.
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