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21 ноября • обновлено в 16:38
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София Ковнир

В шести районах Днепра отключат свет: кого коснется

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В Днепре, 22 ноября, в нескольких районах не будет электричества.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

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Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

  • ул. Ногинская, 22, 24, 26-38, 37-49;

  • ул. Дунаевского, 1, 3, 2-16, 20;

  • ул. Авиационная, 2, 4в, 1-23;

  • ул. Матлахова, 4, 17, 19, 23, 25;

  • ул. Военно-Морская, 1-7, 2, 4, 8, 8а, 11, 13-17;

  • ул. Волжская, 1, 2-12;

  • ул. Каменская 2, 9.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Трансформаторная, 1.

Индустриальный район:

  • ул. Бердянская, 1, 5, 7;

  • просп. Слобожанский, 2, 4.

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Самарский район:

  • ул. Карагандинская, 7А, 13, 26;

  • ул. Педагогическая, 15;

  • ул. Роторная, 17А;

  • ул. Череповецкая, 6;

  • ул. Зеленоградская 1-85, 2-116;

  • ул. Прибрежная, 1-23, 2-30, 34;

  • ул. Галича Александра 1-81, 2-54;

  • ул. Прибрежная 34;

  • ул. Ефремова, 14, 18;

  • ул. Акинфиева, 2;

  • пер. Урицкого, 13;

  • ул. 8-го Марта 1А, 1, 3, 5.

Соборный район:

  • ул. Славянская;

  • ул. Гайсинская;

  • пер. Днепровский.

Чечеловский район:

  • ул. Рабочая, 20, 22а, 24а;

  • ул. Богданова, 1, 3, 7;

  • ул. Наримская, 2-20.

Как сообщал OBOZREVATEL, тарифы на электроэнергию для населения в Украине могут вырасти в 2021 году на 10-15%.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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