В шести районах Днепра отключат свет: кого коснется

В Днепре, 22 ноября, в нескольких районах не будет электричества.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Одесская Жизнь

Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

ул. Ногинская, 22, 24, 26-38, 37-49;

ул. Дунаевского, 1, 3, 2-16, 20;

ул. Авиационная, 2, 4в, 1-23;

ул. Матлахова, 4, 17, 19, 23, 25;

ул. Военно-Морская, 1-7, 2, 4, 8, 8а, 11, 13-17;

ул. Волжская, 1, 2-12;

ул. Каменская 2, 9.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Трансформаторная, 1.

Индустриальный район:

ул. Бердянская, 1, 5, 7;

просп. Слобожанский, 2, 4.

Самарский район:

ул. Карагандинская, 7А, 13, 26;

ул. Педагогическая, 15;

ул. Роторная, 17А;

ул. Череповецкая, 6;

ул. Зеленоградская 1-85, 2-116;

ул. Прибрежная, 1-23, 2-30, 34;

ул. Галича Александра 1-81, 2-54;

ул. Прибрежная 34;

ул. Ефремова, 14, 18;

ул. Акинфиева, 2;

пер. Урицкого, 13;

ул. 8-го Марта 1А, 1, 3, 5.

Соборный район:

ул. Славянская;

ул. Гайсинская;

пер. Днепровский.

Чечеловский район:

ул. Рабочая, 20, 22а, 24а;

ул. Богданова, 1, 3, 7;

ул. Наримская, 2-20.

Как сообщал OBOZREVATEL, тарифы на электроэнергию для населения в Украине могут вырасти в 2021 году на 10-15%.

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