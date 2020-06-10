В шести районах Днепра отключат свет: адреса
В среду, 10 июня, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Широкая, 1-43, 2-12;
пер. Покрышкина, 1-35, 2-26;
ул. Передовая, 229-361, 320-342;
ул. Робеспьера, 30-88, 45-103; 30-103; 88-30,99а-45;
ул. Балхашский, 7-81, 6-78;
ул. Андрусенко, 1-27, 2-34;
ул. Артюшенко, 58-66 / 2, 66/3, -68, 72-76, 86-88, 90-104;
ул. Волоколамская, 1, 33, 3-31, 2-24;
ул. Гребенки, 1-41, 8-42;
ул. Декабрьская, 2, 14, 1-7;
ул. Желябова, 1-27, 37-51, 57-65, 2-76;
ул. Кольцевая, 1-27, 2-30;
ул. Крылова, 1-17, 2-14;
ул. Лермонтова, 1-31, 2-32;
ул. Некрасова, 1, 2-14;
ул. Отечественная, 1-11;
ул. Промышленная, 3-7, 35-95, 32-88;
ул. Пушкина, 4-34;
ул. Раздельная, 1-35, 2-26;
ул. Северодвинская, 2-14, 1-7;
ул. Тургенева, 1-35, 2-30;
ул. Черниговская, 302, 337, 299-421,262-400, 241;
ул. Житомирская, 171-267,130-262;
ул. Петрозаводская, 414-498, 445-523, 536б;
ул. Передовая, 229-392;
ул. Широкая, 2-43;
ул. Балхашская, 6-81;
ул. Ингульская, 58;
ул. Дубовика, 4.
Самарский район:
ул. Дачная, 89-91;
ул. Октябрьская, 1А, 1Б, 3, 9а-13а;
ул. Эстафетная, 9А, 11А, 13А.
Новокодакский район:
ул. Рубежная, 1,1a, 1б, 2-34;
ул. Коммунаровская, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140, 144-204/1, 151-169;
пер. Малахитовый, 1-15, 2-14; 26; 32а;
ул. Гвоздичная, 20-46, 29- 57;
ул. Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63;
ул. Можайского, 25-69, 40-84;
ул. Черногорская, 100-108,35-75, 36-92, 79,81,96;
ул. Краснодонская, 2-60, 15-71;
ул. Беренга, 31-79, 117, 44-126;
пер. Беренга, 1-55, 2-54;
ул. Ковеля, 40-118, 43-109;
ул. Тупиковая, 18-42;
ул. Шишкина, 18а-48, 19-57;
туп. Шишкина, 1-17, 2-18;
ул. Сеченова, 1-7, 2-32;
ул. Демократическая, 27-39, 34-42;
ул. Сумская, 28-84, 31-91;
туп. Клубничный, 1-37, 2-28;
туп. Степной, 10, 12;
ул. Ставропольская, 65, 67, 69;
ул. Докучаева, 38;
ул. Кавказская, 1-21, 2-20;
ул. Чеботарева, 1-21, 2-24;
ул. Грозненская, 1-15, 2-22;
ул. Тираспольская, 1-35, 4-50;
ул. Горнизонная, 22/2;
ул. Старокороткая, 1-15, 4.
Соборный район:
ул. Ефремова, 3, 4, 7, 9, 8-10, 13.
Центральный район:
ул. Подолинского, 22-32;
ул. Лазо, 11-13, 14, 14а;
ул. Украинская, 42-48, 35-47, 52, 54, 56;
ул. Драгоманова, 23- 43, 42-56, 50, 52, 54;
ул. Шнеерсона, 54.
Шевченковский район:
ул. Владимирская, 2-28; 1-17;
ул. Леонтовича, 1-47, 2-32;
ул. Саксаганского, 1-27, 2-30;
ул. Сечовых Стрельцов, 91;
ул. Карабиновская, 17-25;
ул. Выборная, 1.
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