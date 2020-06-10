В шести районах Днепра отключат свет: адреса

В среду, 10 июня, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Новости Мелитополя

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Широкая, 1-43, 2-12;

пер. Покрышкина, 1-35, 2-26;

ул. Передовая, 229-361, 320-342;

ул. Робеспьера, 30-88, 45-103; 30-103; 88-30,99а-45;

ул. Балхашский, 7-81, 6-78;

ул. Андрусенко, 1-27, 2-34;

ул. Артюшенко, 58-66 / 2, 66/3, -68, 72-76, 86-88, 90-104;

ул. Волоколамская, 1, 33, 3-31, 2-24;

ул. Гребенки, 1-41, 8-42;

ул. Декабрьская, 2, 14, 1-7;

ул. Желябова, 1-27, 37-51, 57-65, 2-76;

ул. Кольцевая, 1-27, 2-30;

ул. Крылова, 1-17, 2-14;

ул. Лермонтова, 1-31, 2-32;

ул. Некрасова, 1, 2-14;

ул. Отечественная, 1-11;

ул. Промышленная, 3-7, 35-95, 32-88;

ул. Пушкина, 4-34;

ул. Раздельная, 1-35, 2-26;

ул. Северодвинская, 2-14, 1-7;

ул. Тургенева, 1-35, 2-30;

ул. Черниговская, 302, 337, 299-421,262-400, 241;

ул. Житомирская, 171-267,130-262;

ул. Петрозаводская, 414-498, 445-523, 536б;

ул. Передовая, 229-392;

ул. Широкая, 2-43;

ул. Балхашская, 6-81;

ул. Ингульская, 58;

ул. Дубовика, 4.

Самарский район:

ул. Дачная, 89-91;

ул. Октябрьская, 1А, 1Б, 3, 9а-13а;

ул. Эстафетная, 9А, 11А, 13А.

Новокодакский район:

ул. Рубежная, 1,1a, 1б, 2-34;

ул. Коммунаровская, 87-99,103-109,113-147, 112,114,122-140, 144-204/1, 151-169;

пер. Малахитовый, 1-15, 2-14; 26; 32а;

ул. Гвоздичная, 20-46, 29- 57;

ул. Кармелюка, 46 / 2-58, 59 / 2-63;

ул. Можайского, 25-69, 40-84;

ул. Черногорская, 100-108,35-75, 36-92, 79,81,96;

ул. Краснодонская, 2-60, 15-71;

ул. Беренга, 31-79, 117, 44-126;

пер. Беренга, 1-55, 2-54;

ул. Ковеля, 40-118, 43-109;

ул. Тупиковая, 18-42;

ул. Шишкина, 18а-48, 19-57;

туп. Шишкина, 1-17, 2-18;

ул. Сеченова, 1-7, 2-32;

ул. Демократическая, 27-39, 34-42;

ул. Сумская, 28-84, 31-91;

туп. Клубничный, 1-37, 2-28;

туп. Степной, 10, 12;

ул. Ставропольская, 65, 67, 69;

ул. Докучаева, 38;

ул. Кавказская, 1-21, 2-20;

ул. Чеботарева, 1-21, 2-24;

ул. Грозненская, 1-15, 2-22;

ул. Тираспольская, 1-35, 4-50;

ул. Горнизонная, 22/2;

ул. Старокороткая, 1-15, 4.

Соборный район:

ул. Ефремова, 3, 4, 7, 9, 8-10, 13.

Центральный район:

ул. Подолинского, 22-32;

ул. Лазо, 11-13, 14, 14а;

ул. Украинская, 42-48, 35-47, 52, 54, 56;

ул. Драгоманова, 23- 43, 42-56, 50, 52, 54;

ул. Шнеерсона, 54.

Шевченковский район:

ул. Владимирская, 2-28; 1-17;

ул. Леонтовича, 1-47, 2-32;

ул. Саксаганского, 1-27, 2-30;

ул. Сечовых Стрельцов, 91;

ул. Карабиновская, 17-25;

ул. Выборная, 1.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагает в два раза повысить норматив потребления газа и разделить его по сезонам. В холодное время года украинцам придется платить за газ в несколько раз больше.

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