В сети показали, как выглядит обновленный планетарий в Днепре

В Днепре завершилась глобальная реконструкция планетария, которую начали еще в 2018 году.

Его модернизация осуществлялась при поддержке компании "Noosphere". Как сообщила на своей странице в Facebook общественный деятель Влада Миколюк, днепряне и гости города смогут увидеть результат собственными глазами уже в декабре этого года (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Посетителей планетария будут радовать современным оборудованием и аттракционами. Каждый из залов имеет уникальное наполнение и рассчитан на свою аудиторию.

"Здесь и марсовая поверхность с необходимостью выполнять миссии, управляя марсоходами. И разные зоны с очками виртуальной реальности, и экспозиция реальных космических объектов, побывавших в открытом космосе. А вот эти рюкзаки на фото – подняв каждый из них, можно ощутить, сколько бы он весил на Юпитере, Марсе или Луне, по сравнению с Землей", – рассказала Миколюк.

Главный зал оснастили системой с LED-проекторами, астростимуляторами и суперзвуком для абсолютного погружения в космос. Ее разработка принадлежит французским специалистам.

"Приближающиеся по небу звезды практически можно потрогать руками! Еще два года назад всеми любимое нами место из детства печально и медленно умирало под разрушающимся куполом и устаревшим, невостребованным контентом", – отметила автор поста.

Ближайшие полтора месяца персонал будет изучать, как пользоваться всем этим оборудованием. С декабря планетарий официально откроют для посещений. Примечательно, что билеты будут продаваться строго "онлайн".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре открывается современный планетарий.