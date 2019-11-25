В семи районах Днепра отключат свет: названы адреса

В Днепре во вторник, 26 ноября, на нескольких улицах отключат электричество.
Отключение связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
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Список адресов, где не будет света:
Новокодакский район:
пер. Цветочный, 1 — 95, 2 — 92;
ул. Большая Диевская, 56, 210 — 220, 205, 211 — 239, 257 — 323, 327 — 409, 261 — 275, 283 — 325, 321/3, 323а, 327 — 409, 243 — 275, 321/1, 323, 283а — 287, 291 — 311, 315а, 319;
ул. Повстанческая, 2 — 50, 80 — 96, 5 — 35, 47 — 53;
пер. Повстанческий, 1 — 19, 31;
ул. Омская, 18 — 20, 9, 18 — 22;
ул. Таганская, 2 — 8;
ул. Кулиша, 1 — 23, 27 — 35, 2 — 32, 22 — 30, 30a, 27 — 35 ,2 — 20, 21 — 23;
ул. Мицкевича, 1 — 13, 23, 24, 24а, б, 26, 26а, 39, 43, 24, 25 — 31;
пер. Мицкевича, 1 — 37, 2 — 26, 17 — 27, 18 — 28;
ул. Костромская, 54;
ул. Зерова, 1 — 47, 2 — 68;
пер. Зерова, 1 — 19, 2 — 14;
ул. Декоративная, 5, 7, 9, 13;
ул. Параджанова, 25, 27, 28, 30;
ул. Фланговая, 13 — 27, 20 — 28a;
просп. Металлургов, 2 — 10, 12 — 38;
ул. Докучаева, 18 — 26, 19 — 27;
ул. Цветочная, 20, 22.
Центральный район:
ул. Философская, 62.
Чечеловский район:
ул. Философская, 40.
Самарский район:
ул. Галича;
ул. Прибережная;
ул. Омеляновича-Павленко, 56, 58;
ул. Палисадная, 1 — 39, 2 — 76;
ул. Богатырская, 36;
ул. Нижнегородская, 1 — 59, 2 — 50, 55в.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Рабкоровская, 69а;
ул. Широкая, 1 — 43, 2 — 12;
пер. Покрышкина, 1 — 35, 2 — 26;
ул. Передовая, 229 — 361, 320 — 342, СШ №90;
ул. Робеспьера, 30 — 88, 45 — 103;
ул. Балхашская, 7 — 81,6 — 78;
ул. Донецкое шоссе, 31а;
ул. Ингульская, 58;
ул. Передовая, 238;
ул. Новочеркасская, 108 — 150, 155 — 211;
пер. Новочеркасский, 9 — 29, 2 — 22;
ул. Таганрогская, 105 — 217, 126 — 226;
ул. Артюшенко, 58 — 66/2;
ул. Волоколамская, 1 — 33;
ул. Желябова, 27, 37 — 65, 2 — 76;
ул. Лермонтова, 1 — 31, 2 — 32;
ул. Промышленная, 7, 35 — 95, 32 — 88;
ул. Пушкина, 4 — 34;
ул. Северодвинская, 1 — 7.
Шевченковский район:
ул. Сечевых Стрельцов, 80 — 82, 85, 89;
ул. Барвинковская, 2а — 6;
ул. Конисского, 65а, 60 — 68, 65 — 79;
ул. Сикорского, 4, 6, 1, 3, 9 — 13;
ж/м Тополь-3, 30, 31а, 31б, 31;
ул. Паникахи, 115, 119, 119а, 119б, 119д ,119г;
ул. Запорожское Шоссе, 82, 88, 98б;
ул. Научная, 41, 68.
ул. Воскресенская, 1а;
ул. Мономаха, 25;
ул. Князя Владимира Великого, 12.
Соборный район:
ул. Гончара, 10 — 14;
ул. Чернышевского, 21, 23, 27;
ул. Писаржевского, 16 — 24, 22, 22а, 26.
Как сообщал OBOZREVATEL, тарифы на электроэнергию для населения в Украине могут вырасти в 2021 году на 10-15%.
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