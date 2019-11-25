В семи районах Днепра отключат свет: названы адреса

В Днепре во вторник, 26 ноября, на нескольких улицах отключат электричество.

Отключение связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света LiveJournal

Список адресов, где не будет света:

Новокодакский район:

пер. Цветочный, 1 — 95, 2 — 92;

ул. Большая Диевская, 56, 210 — 220, 205, 211 — 239, 257 — 323, 327 — 409, 261 — 275, 283 — 325, 321/3, 323а, 327 — 409, 243 — 275, 321/1, 323, 283а — 287, 291 — 311, 315а, 319;

ул. Повстанческая, 2 — 50, 80 — 96, 5 — 35, 47 — 53;

пер. Повстанческий, 1 — 19, 31;

ул. Омская, 18 — 20, 9, 18 — 22;

ул. Таганская, 2 — 8;

ул. Кулиша, 1 — 23, 27 — 35, 2 — 32, 22 — 30, 30a, 27 — 35 ,2 — 20, 21 — 23;

ул. Мицкевича, 1 — 13, 23, 24, 24а, б, 26, 26а, 39, 43, 24, 25 — 31;

пер. Мицкевича, 1 — 37, 2 — 26, 17 — 27, 18 — 28;

ул. Костромская, 54;

ул. Зерова, 1 — 47, 2 — 68;

пер. Зерова, 1 — 19, 2 — 14;

ул. Декоративная, 5, 7, 9, 13;

ул. Параджанова, 25, 27, 28, 30;

ул. Фланговая, 13 — 27, 20 — 28a;

просп. Металлургов, 2 — 10, 12 — 38;

ул. Докучаева, 18 — 26, 19 — 27;

ул. Цветочная, 20, 22.

Центральный район:

ул. Философская, 62.

Чечеловский район:

ул. Философская, 40.

Самарский район:

ул. Галича;

ул. Прибережная;

ул. Омеляновича-Павленко, 56, 58;

ул. Палисадная, 1 — 39, 2 — 76;

ул. Богатырская, 36;

ул. Нижнегородская, 1 — 59, 2 — 50, 55в.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Рабкоровская, 69а;

ул. Широкая, 1 — 43, 2 — 12;

пер. Покрышкина, 1 — 35, 2 — 26;

ул. Передовая, 229 — 361, 320 — 342, СШ №90;

ул. Робеспьера, 30 — 88, 45 — 103;

ул. Балхашская, 7 — 81,6 — 78;

ул. Донецкое шоссе, 31а;

ул. Ингульская, 58;

ул. Передовая, 238;

ул. Новочеркасская, 108 — 150, 155 — 211;

пер. Новочеркасский, 9 — 29, 2 — 22;

ул. Таганрогская, 105 — 217, 126 — 226;

ул. Артюшенко, 58 — 66/2;

ул. Волоколамская, 1 — 33;

ул. Желябова, 27, 37 — 65, 2 — 76;

ул. Лермонтова, 1 — 31, 2 — 32;

ул. Промышленная, 7, 35 — 95, 32 — 88;

ул. Пушкина, 4 — 34;

ул. Северодвинская, 1 — 7.

Шевченковский район:

ул. Сечевых Стрельцов, 80 — 82, 85, 89;

ул. Барвинковская, 2а — 6;

ул. Конисского, 65а, 60 — 68, 65 — 79;

ул. Сикорского, 4, 6, 1, 3, 9 — 13;

ж/м Тополь-3, 30, 31а, 31б, 31;

ул. Паникахи, 115, 119, 119а, 119б, 119д ,119г;

ул. Запорожское Шоссе, 82, 88, 98б;

ул. Научная, 41, 68.

ул. Воскресенская, 1а;

ул. Мономаха, 25;

ул. Князя Владимира Великого, 12.

Соборный район:

ул. Гончара, 10 — 14;

ул. Чернышевского, 21, 23, 27;

ул. Писаржевского, 16 — 24, 22, 22а, 26.

Как сообщал OBOZREVATEL, тарифы на электроэнергию для населения в Украине могут вырасти в 2021 году на 10-15%.

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