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25 ноября • обновлено в 17:51
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София Ковнир

В семи районах Днепра отключат свет: названы адреса

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В Днепре во вторник, 26 ноября, на нескольких улицах отключат электричество.

Отключение связано с проведением капитального ремонта и технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

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Список адресов, где не будет света:

Новокодакский район:

  • пер. Цветочный, 1 — 95, 2 — 92;

  • ул. Большая Диевская, 56, 210 — 220, 205, 211 — 239, 257 — 323, 327 — 409, 261 — 275, 283 — 325, 321/3, 323а, 327 — 409, 243 — 275, 321/1, 323, 283а — 287, 291 — 311, 315а, 319;

  • ул. Повстанческая, 2 — 50, 80 — 96, 5 — 35, 47 — 53;

  • пер. Повстанческий, 1 — 19, 31;

  • ул. Омская, 18 — 20, 9, 18 — 22;

  • ул. Таганская, 2 — 8;

  • ул. Кулиша, 1 — 23, 27 — 35, 2 — 32, 22 — 30, 30a, 27 — 35 ,2 — 20, 21 — 23;

  • ул. Мицкевича, 1 — 13, 23, 24, 24а, б, 26, 26а, 39, 43, 24, 25 — 31;

  • пер. Мицкевича, 1 — 37, 2 — 26, 17 — 27, 18 — 28;

  • ул. Костромская, 54;

  • ул. Зерова, 1 — 47, 2 — 68;

  • пер. Зерова, 1 — 19, 2 — 14;

  • ул. Декоративная, 5, 7, 9, 13;

  • ул. Параджанова, 25, 27, 28, 30;

  • ул. Фланговая, 13 — 27, 20 — 28a;

  • просп. Металлургов, 2 — 10, 12 — 38;

  • ул. Докучаева, 18 — 26, 19 — 27;

  • ул. Цветочная, 20, 22.

Центральный район:

  • ул. Философская, 62.

Чечеловский район:

  • ул. Философская, 40.

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Самарский район:

  • ул. Галича;

  • ул. Прибережная;

  • ул. Омеляновича-Павленко, 56, 58;

  • ул. Палисадная, 1 — 39, 2 — 76;

  • ул. Богатырская, 36;

  • ул. Нижнегородская, 1 — 59, 2 — 50, 55в.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Рабкоровская, 69а;

  • ул. Широкая, 1 — 43, 2 — 12;

  • пер. Покрышкина, 1 — 35, 2 — 26;

  • ул. Передовая, 229 — 361, 320 — 342, СШ №90;

  • ул. Робеспьера, 30 — 88, 45 — 103;

  • ул. Балхашская, 7 — 81,6 — 78;

  • ул. Донецкое шоссе, 31а;

  • ул. Ингульская, 58;

  • ул. Передовая, 238;

  • ул. Новочеркасская, 108 — 150, 155 — 211;

  • пер. Новочеркасский, 9 — 29, 2 — 22;

  • ул. Таганрогская, 105 — 217, 126 — 226;

  • ул. Артюшенко, 58 — 66/2;

  • ул. Волоколамская, 1 — 33;

  • ул. Желябова, 27, 37 — 65, 2 — 76;

  • ул. Лермонтова, 1 — 31, 2 — 32;

  • ул. Промышленная, 7, 35 — 95, 32 — 88;

  • ул. Пушкина, 4 — 34;

  • ул. Северодвинская, 1 — 7.

Шевченковский район:

  • ул. Сечевых Стрельцов, 80 — 82, 85, 89;

  • ул. Барвинковская, 2а — 6;

  • ул. Конисского, 65а, 60 — 68, 65 — 79;

  • ул. Сикорского, 4, 6, 1, 3, 9 — 13;

  • ж/м Тополь-3, 30, 31а, 31б, 31;

  • ул. Паникахи, 115, 119, 119а, 119б, 119д ,119г;

  • ул. Запорожское Шоссе, 82, 88, 98б;

  • ул. Научная, 41, 68.

  • ул. Воскресенская, 1а;

  • ул. Мономаха, 25;

  • ул. Князя Владимира Великого, 12.

Соборный район:

  • ул. Гончара, 10 — 14;

  • ул. Чернышевского, 21, 23, 27;

  • ул. Писаржевского, 16 — 24, 22, 22а, 26.

Как сообщал OBOZREVATEL, тарифы на электроэнергию для населения в Украине могут вырасти в 2021 году на 10-15%.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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