В реанимации нет мест, от COVID-19 умирает каждый 45-й, – главврач больницы в Днепре

Главный врач областной больницы Мечникова в Днепре рассказал о критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом. По его словам, в реанимации медучреждения нет мест, а новые больные поступают ежедневно.

На своей странице в Facebook Сергей Рыженко отметил, что, судя по мировой статистике, от COVID-19 умирает каждый 45-й зараженный. Всего за год из 72 млн заболевших погибло более 1,5 млн.

"В Мечниковском ковид-центре не бывает меньше ста пациентов. Цифры постоянно меняются – поступают, выписываются, и, к сожалению, умирают крайне тяжелые, с тотальным поражением легких", – написал он.

Рыженко отметил, что в реанимацию ежедневно поступают "тяжелые" заболевшие, а врачи круглосуточно борются с пандемией. Главврач подчеркнул, как важно не допустить распространение коронавируса на новогодние праздники.

"Когда закончится пандемия, сказать не может никто. Реанимация. По-прежнему ни одного свободного места. Врачи постоянно проверяют показания мониторов, меняют тактику в лечении. Здесь даже малейшее улучшение дает надежду. Очень важно не допустить, чтобы новогодние праздники стали марафоном передачи коронавируса", – рассказал медик.

Скриншот. Сергей Рыженко в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в глава Минздрава Максим Степанов заявил, что "ураганный" рост заболеваемости коронавирусом в Украине остановлен. При этом ситуация остается сложной.