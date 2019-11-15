В пяти районах Днепра отключат свет: названы адреса

В понедельник, 18 ноября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Одесская Жизнь

Света не будет по следующим адресам:

Центральный район:

просп. Дмитрия Яворницкого, 83.

Индустриальный район:

ул. Калиновая, 85, 98, 100;

ул. Софьи Ковалевской, 71, 75, 77, 79;

ул. Амурская, 1 — 31, 2 — 34;

ул. Ашхабадская, 1 — 29, 2 — 34;

ул. Верещагина, 1 — 29, 2 — 30;

ул. Менделеева, 1 — 47, 2 — 52;

ул. Репина, 10;

ул. Янтарная, 54 — 62.

Шевченковский район:

ул. Симферопольская, 17, 20;

ул. Чекмарева, 7;

ул. Героев Крут, 7 — 17;

ул. Шокальского, 34 — 40;

ул. Барикадная, 14;

ул. Владимира Вернадского, 5, 7, 7а, 9;

ул. Сечевых Стрельцов, 1, 3, 3а;

просп. Дмитрия Яворницкого, 51, 53, 53а;

ул. Шевченко, 36.

Новокодакский район:

ул. Юрия Кондратюка, 17а, 20;

ж/м Покровский, 24;

ж/м Красный камень, 4, 9, 10;

ул. Коробова, 2, 2а, 4;

ул. Савкина, 2;

ул. Данилы Галицкого, 7, 8, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 9е, 9ж;

ул. Правобережная, 7 — 15, 10 — 34;

ул. Волынская, 1 — 7, 2 — 18, 7а, 9, 9а, 11;

ул. Шаляпина, 2 — 16, 3 — 17;

ул. Уссурийская, 1 — 15, 2 — 14;

ул. Прямая, 1 — 17, 2 — 20;

ул. Узбекская, 2 — 8;

пер. Прямой, 1 — 13, 2 — 20;

пер. Брюлова, 1 — 23, 2 — 30;

ул. Зеленая, 1, 2;

ул. Ближняя, 29;

ул. Старый шлях, 79 — 83, 89 — 227, 128 — 200;

ул. Береговая, 1 — 7, 2 — 16;

ул. Извилистая, 2 — 36;

ул. Заборинская, 3 — 11, 6 — 10а;

ул. Золотоосенняя, 80 — 88, 103 — 105, 113 — 121;

ул. Юбилейная, 12;

ул. Горная, 1 — 19, 2 — 10.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Черниговская, 1 — 9;

ул. Гринченко, 331 — 325;

пер. Одесский, 1 — 27, 2 — 54;

ул. Алма-Атинская, 9 — 49, 28 — 74;

ул. Петрозаводская, 156а.

Как сообщал OBOZREVATEL, тарифы на электроэнергию для населения в Украине могут вырасти в 2021 году на 10-15%.

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