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15 ноября • обновлено в 19:10
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София Ковнир
София Ковнир

В пяти районах Днепра отключат свет: названы адреса

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В понедельник, 18 ноября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

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Света не будет по следующим адресам:

Центральный район:

  • просп. Дмитрия Яворницкого, 83.

Индустриальный район:

  • ул. Калиновая, 85, 98, 100;

  • ул. Софьи Ковалевской, 71, 75, 77, 79;

  • ул. Амурская, 1 — 31, 2 — 34;

  • ул. Ашхабадская, 1 — 29, 2 — 34;

  • ул. Верещагина, 1 — 29, 2 — 30;

  • ул. Менделеева, 1 — 47, 2 — 52;

  • ул. Репина, 10;

  • ул. Янтарная, 54 — 62.

Шевченковский район:

  • ул. Симферопольская, 17, 20;

  • ул. Чекмарева, 7;

  • ул. Героев Крут, 7 — 17;

  • ул. Шокальского, 34 — 40;

  • ул. Барикадная, 14;

  • ул. Владимира Вернадского, 5, 7, 7а, 9;

  • ул. Сечевых Стрельцов, 1, 3, 3а;

  • просп. Дмитрия Яворницкого, 51, 53, 53а;

  • ул. Шевченко, 36.

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Новокодакский район:

  • ул. Юрия Кондратюка, 17а, 20;

  • ж/м Покровский, 24;

  • ж/м Красный камень, 4, 9, 10;

  • ул. Коробова, 2, 2а, 4;

  • ул. Савкина, 2;

  • ул. Данилы Галицкого, 7, 8, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 9е, 9ж;

  • ул. Правобережная, 7 — 15, 10 — 34;

  • ул. Волынская, 1 — 7, 2 — 18, 7а, 9, 9а, 11;

  • ул. Шаляпина, 2 — 16, 3 — 17;

  • ул. Уссурийская, 1 — 15, 2 — 14;

  • ул. Прямая, 1 — 17, 2 — 20;

  • ул. Узбекская, 2 — 8;

  • пер. Прямой, 1 — 13, 2 — 20;

  • пер. Брюлова, 1 — 23, 2 — 30;

  • ул. Зеленая, 1, 2;

  • ул. Ближняя, 29;

  • ул. Старый шлях, 79 — 83, 89 — 227, 128 — 200;

  • ул. Береговая, 1 — 7, 2 — 16;

  • ул. Извилистая, 2 — 36;

  • ул. Заборинская, 3 — 11, 6 — 10а;

  • ул. Золотоосенняя, 80 — 88, 103 — 105, 113 — 121;

  • ул. Юбилейная, 12;

  • ул. Горная, 1 — 19, 2 — 10.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Черниговская, 1 — 9;

  • ул. Гринченко, 331 — 325;

  • пер. Одесский, 1 — 27, 2 — 54;

  • ул. Алма-Атинская, 9 — 49, 28 — 74;

  • ул. Петрозаводская, 156а.

Как сообщал OBOZREVATEL, тарифы на электроэнергию для населения в Украине могут вырасти в 2021 году на 10-15%.

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Автор
София Ковнир София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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