В пяти районах Днепра отключат свет: названы адреса

В понедельник, 18 ноября, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Одесская Жизнь
Света не будет по следующим адресам:
Центральный район:
просп. Дмитрия Яворницкого, 83.
Индустриальный район:
ул. Калиновая, 85, 98, 100;
ул. Софьи Ковалевской, 71, 75, 77, 79;
ул. Амурская, 1 — 31, 2 — 34;
ул. Ашхабадская, 1 — 29, 2 — 34;
ул. Верещагина, 1 — 29, 2 — 30;
ул. Менделеева, 1 — 47, 2 — 52;
ул. Репина, 10;
ул. Янтарная, 54 — 62.
Шевченковский район:
ул. Симферопольская, 17, 20;
ул. Чекмарева, 7;
ул. Героев Крут, 7 — 17;
ул. Шокальского, 34 — 40;
ул. Барикадная, 14;
ул. Владимира Вернадского, 5, 7, 7а, 9;
ул. Сечевых Стрельцов, 1, 3, 3а;
просп. Дмитрия Яворницкого, 51, 53, 53а;
ул. Шевченко, 36.
Новокодакский район:
ул. Юрия Кондратюка, 17а, 20;
ж/м Покровский, 24;
ж/м Красный камень, 4, 9, 10;
ул. Коробова, 2, 2а, 4;
ул. Савкина, 2;
ул. Данилы Галицкого, 7, 8, 9а, 9б, 9в, 9г, 9д, 9е, 9ж;
ул. Правобережная, 7 — 15, 10 — 34;
ул. Волынская, 1 — 7, 2 — 18, 7а, 9, 9а, 11;
ул. Шаляпина, 2 — 16, 3 — 17;
ул. Уссурийская, 1 — 15, 2 — 14;
ул. Прямая, 1 — 17, 2 — 20;
ул. Узбекская, 2 — 8;
пер. Прямой, 1 — 13, 2 — 20;
пер. Брюлова, 1 — 23, 2 — 30;
ул. Зеленая, 1, 2;
ул. Ближняя, 29;
ул. Старый шлях, 79 — 83, 89 — 227, 128 — 200;
ул. Береговая, 1 — 7, 2 — 16;
ул. Извилистая, 2 — 36;
ул. Заборинская, 3 — 11, 6 — 10а;
ул. Золотоосенняя, 80 — 88, 103 — 105, 113 — 121;
ул. Юбилейная, 12;
ул. Горная, 1 — 19, 2 — 10.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Черниговская, 1 — 9;
ул. Гринченко, 331 — 325;
пер. Одесский, 1 — 27, 2 — 54;
ул. Алма-Атинская, 9 — 49, 28 — 74;
ул. Петрозаводская, 156а.
Как сообщал OBOZREVATEL, тарифы на электроэнергию для населения в Украине могут вырасти в 2021 году на 10-15%.
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