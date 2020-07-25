В пяти районах Днепра отключат свет: кого коснется

Жизнь города 18:00, 25.07.2020

В воскресенье, 26 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Шевченковский район:

  • улица Рыбинская, 1-77, 52А, 55, 102;

  • улица Казакова, 25-49;

  • улица Абхазская, 2, 10-26, 13, 15, 17, 19, 26, 32;

  • улица Болгарская, 1-13, 2-16;

  • улица Одоевского, 1-45, 2-38;

  • улица Толстого, 1-7, 2-6, 12-22;

  • улица Батарейная, 1-19, 2-32, 1-3;

  • тупик Одоевского, 1,2;

  • улица Толстого, 1-3, 4-6;

  • улица Батарейная, 24;

  • улица Ярославская, 3А;

  • переулок Рыбинский, 10, 14;

  • улица Великолукская, 4-76, 3-65;

  • улица Ярославского, 56, 62, 65, 73/75, 76-130, 77-129;

  • улица Динамо, 66-120, 75-123, 53, 67;

  • улица Генерала Пушкина, 85-125.

Новокодакский район:

  • улица Лысенко, 1, 3Ж, 3Д, 2-10Б, 10В;

  • улица Цветочная, 1-25, 2-42;

  • улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;

  • улица Солнечная, 1-7, 2-22;

  • улица Ильюшина, 1-7А, 2-8;

  • улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;

  • улица Пороховая, 1-35, 2-28, 30-66, 37-83;

  • улица Жигулевская, 1-37, 2-36;

  • улица Писемского, 21/1;

  • улица Юпитерная, 1-19, 2-16;

  • улица Семена Бардадыма, 1-5, 2-10;

  • проспект Свободы, 171-187, 190-216, 222, 224, 228-234;

  • улица Баллинская, 1А-11, 2-16;

  • улица Анны Барвинок, 2-6А, 12-20, 22;

  • площадь Новокодацкая, 1, 3А;

  • улица Трудовая, 1-49;

  • улица Гранитная, 8;

  • улица Зари, 1-15, 2-46;

  • улица Карьерная, 1, 2;

  • улица Северная, 1, 2;

  • улица Успенских, 1-29;

  • улица Якутская, 1-13;

  • улица Гвардейская, 3-9, 2-12.

Центральный район:

  • проспект Пушкина, 19, 21;

  • проспект Александра Поля, 1/9.

Соборный район:

  • улица Ивана Акинфеева, 11, 15А, 9, 14;

  • улица 8 Марта, 2;

  • площадь Соборная, 6.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • улица Боевая, 2-18;

  • улица Варваринская, 1, 9, 13-21;

  • улица Новочеркасская, 3-63, 2-64;

  • улица Поленова 1-59, 2-60;

  • проспект Мира, 77, 83, 89, 91, 93, 95;

  • улица Гагринская, 8-38, 27-71;

  • переулок Солончаковый, 1-15, 1-19;

  • улица Гринченко, 109-117;

  • улица Опанаса Ковпака, 4-32;

  • улица Таганрогская, 283-361, 306-374, 339;

  • переулок Шатурский, 1-7, 2-8;

  • улица Шефская, 1-13, 2-22;

  • улица Широкая, 16, 45, 47-71, 18-36, 221.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре разрешили проводить взрывы для строительства метро.

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