В пяти районах Днепра отключат свет: кого коснется
В пяти районах Днепра отключат свет: кого коснется .
В воскресенье, 26 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Шевченковский район:
улица Рыбинская, 1-77, 52А, 55, 102;
улица Казакова, 25-49;
улица Абхазская, 2, 10-26, 13, 15, 17, 19, 26, 32;
улица Болгарская, 1-13, 2-16;
улица Одоевского, 1-45, 2-38;
улица Толстого, 1-7, 2-6, 12-22;
улица Батарейная, 1-19, 2-32, 1-3;
тупик Одоевского, 1,2;
улица Толстого, 1-3, 4-6;
улица Батарейная, 24;
улица Ярославская, 3А;
переулок Рыбинский, 10, 14;
улица Великолукская, 4-76, 3-65;
улица Ярославского, 56, 62, 65, 73/75, 76-130, 77-129;
улица Динамо, 66-120, 75-123, 53, 67;
улица Генерала Пушкина, 85-125.
Новокодакский район:
улица Лысенко, 1, 3Ж, 3Д, 2-10Б, 10В;
улица Цветочная, 1-25, 2-42;
улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;
улица Солнечная, 1-7, 2-22;
улица Ильюшина, 1-7А, 2-8;
улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;
улица Пороховая, 1-35, 2-28, 30-66, 37-83;
улица Жигулевская, 1-37, 2-36;
улица Писемского, 21/1;
улица Юпитерная, 1-19, 2-16;
улица Семена Бардадыма, 1-5, 2-10;
проспект Свободы, 171-187, 190-216, 222, 224, 228-234;
улица Баллинская, 1А-11, 2-16;
улица Анны Барвинок, 2-6А, 12-20, 22;
площадь Новокодацкая, 1, 3А;
улица Трудовая, 1-49;
улица Гранитная, 8;
улица Зари, 1-15, 2-46;
улица Карьерная, 1, 2;
улица Северная, 1, 2;
улица Успенских, 1-29;
улица Якутская, 1-13;
улица Гвардейская, 3-9, 2-12.
Центральный район:
проспект Пушкина, 19, 21;
проспект Александра Поля, 1/9.
Соборный район:
улица Ивана Акинфеева, 11, 15А, 9, 14;
улица 8 Марта, 2;
площадь Соборная, 6.
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Боевая, 2-18;
улица Варваринская, 1, 9, 13-21;
улица Новочеркасская, 3-63, 2-64;
улица Поленова 1-59, 2-60;
проспект Мира, 77, 83, 89, 91, 93, 95;
улица Гагринская, 8-38, 27-71;
переулок Солончаковый, 1-15, 1-19;
улица Гринченко, 109-117;
улица Опанаса Ковпака, 4-32;
улица Таганрогская, 283-361, 306-374, 339;
переулок Шатурский, 1-7, 2-8;
улица Шефская, 1-13, 2-22;
улица Широкая, 16, 45, 47-71, 18-36, 221.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре разрешили проводить взрывы для строительства метро.