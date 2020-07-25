В пяти районах Днепра отключат свет: кого коснется .

В воскресенье, 26 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Шевченковский район:

улица Рыбинская, 1-77, 52А, 55, 102;

улица Казакова, 25-49;

улица Абхазская, 2, 10-26, 13, 15, 17, 19, 26, 32;

улица Болгарская, 1-13, 2-16;

улица Одоевского, 1-45, 2-38;

улица Толстого, 1-7, 2-6, 12-22;

улица Батарейная, 1-19, 2-32, 1-3;

тупик Одоевского, 1,2;

улица Толстого, 1-3, 4-6;

улица Батарейная, 24;

улица Ярославская, 3А;

переулок Рыбинский, 10, 14;

улица Великолукская, 4-76, 3-65;

улица Ярославского, 56, 62, 65, 73/75, 76-130, 77-129;

улица Динамо, 66-120, 75-123, 53, 67;

улица Генерала Пушкина, 85-125.

Новокодакский район:

улица Лысенко, 1, 3Ж, 3Д, 2-10Б, 10В;

улица Цветочная, 1-25, 2-42;

улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;

улица Солнечная, 1-7, 2-22;

улица Ильюшина, 1-7А, 2-8;

улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;

улица Пороховая, 1-35, 2-28, 30-66, 37-83;

улица Жигулевская, 1-37, 2-36;

улица Писемского, 21/1;

улица Юпитерная, 1-19, 2-16;

улица Семена Бардадыма, 1-5, 2-10;

проспект Свободы, 171-187, 190-216, 222, 224, 228-234;

улица Баллинская, 1А-11, 2-16;

улица Анны Барвинок, 2-6А, 12-20, 22;

площадь Новокодацкая, 1, 3А;

улица Трудовая, 1-49;

улица Гранитная, 8;

улица Зари, 1-15, 2-46;

улица Карьерная, 1, 2;

улица Северная, 1, 2;

улица Успенских, 1-29;

улица Якутская, 1-13;

улица Гвардейская, 3-9, 2-12.

Центральный район:

проспект Пушкина, 19, 21;

проспект Александра Поля, 1/9.

Соборный район:

улица Ивана Акинфеева, 11, 15А, 9, 14;

улица 8 Марта, 2;

площадь Соборная, 6.

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Боевая, 2-18;

улица Варваринская, 1, 9, 13-21;

улица Новочеркасская, 3-63, 2-64;

улица Поленова 1-59, 2-60;

проспект Мира, 77, 83, 89, 91, 93, 95;

улица Гагринская, 8-38, 27-71;

переулок Солончаковый, 1-15, 1-19;

улица Гринченко, 109-117;

улица Опанаса Ковпака, 4-32;

улица Таганрогская, 283-361, 306-374, 339;

переулок Шатурский, 1-7, 2-8;

улица Шефская, 1-13, 2-22;

улица Широкая, 16, 45, 47-71, 18-36, 221.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре разрешили проводить взрывы для строительства метро.