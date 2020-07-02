В пяти районах Днепра отключат свет: кого коснется
Отключение света. Naked Science
В четверг, 2 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Каруны 115-121;
ул. Евгения Вырового 1а,25,32-34;
ул. Ростовская 1-47, 53/2,55/2;
ул. Ялтинская 1-37;
ул. Саперная 2-94;
пер. Ростовский 1-9;
ул. Василия Каразина 1-35/2;
ул. Л.Украинки 49;
ул. Мариупольская 41;
ул. Вишневая 1-13;
ул. Крюковская 46,
ул. Осипенко 1-67;
ул. Приднепровская 26-72;
ул. Саранская 1-144;
ул. Стахановцев 1-44;
пер. Таврический 2-20;
ул. Таганрогская 75-77, 82-84;
ул. Алма-Атинская 2-26;
ул. Онежская 2-195;
ул. Отечественная 69;
ул. Петрозаводская 1-167;
ул. Боевая 2-18;
ул. Варваровская 1,9,13-21;
ул. Новочеркасская 2-64;
ул. Поленовая 1-60;
ул. Гагринская 8-71;
пер. Солончаковый 1-19;
ул. Гринченко 109-117.
Центральный район:
ул. Шмидта, 2;
пр. Д.Яворницкого,99, 101, 101в, 101д, 103113, 115, 117.
Шевченковский район:
ул. Владимирская 1-28;
ул. Леонтовича 1-47;
ул. Саксаганского 1-30;
ул. Сечевых Стрельцов, 91;
ул. Карабиновская 17-25;
ул. Выборная 1;
ул. Василия Кука 1-39;
ул. Терпигорева;
пер. Терпигорева;
ул. Семена Скляренка 37-72, 11а, 11в;
ул. Тонконог;
пер.Тонконог;
пер. Б. Познанского;
ул. Бориса Познанского 1-48;
пер. Вдовенко 1-37.
Новокодакский район:
ул. Большая Диевская, 50, 52, 54, 56;
ул. Метростроительная, 14;
ул. Мониторная, 5;
ул. Геологичная, 2-30;
ул. Черногорская, 1-16;
ул. Криштофа Косинского, 3-30;
ул. Глебова, 1-81;
ул. Николая Садовского, 15, 16а;
ул. Десняка, 1-43, 2-56.
Чечеловский район:
ул. Извилистая, 30-60;
ул. Философская, 11а, 16;
пер. Голубинный, 1-16, 20-30;
ул. Кронштатская, 10-28;
ул. Боброва,18;
пер. Игнатовский, 1-5;
спуск Озерный, 5, 12;
ул. Н.Алексеенко, 5, 6, 14, 15.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что украинцев хотят жестче наказывать за несвоевременную уплату коммунальных услуг. Проект, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает, что за три года должнику может набежать до 50% от стоимости коммунальных услуг.