В пяти районах Днепра отключат свет: кого коснется

В четверг, 2 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Каруны 115-121;

ул. Евгения Вырового 1а,25,32-34;

ул. Ростовская 1-47, 53/2,55/2;

ул. Ялтинская 1-37;

ул. Саперная 2-94;

пер. Ростовский 1-9;

ул. Василия Каразина 1-35/2;

ул. Л.Украинки 49;

ул. Мариупольская 41;

ул. Вишневая 1-13;

ул. Крюковская 46,

ул. Осипенко 1-67;

ул. Приднепровская 26-72;

ул. Саранская 1-144;

ул. Стахановцев 1-44;

пер. Таврический 2-20;

ул. Таганрогская 75-77, 82-84;

ул. Алма-Атинская 2-26;

ул. Онежская 2-195;

ул. Отечественная 69;

ул. Петрозаводская 1-167;

ул. Боевая 2-18;

ул. Варваровская 1,9,13-21;

ул. Новочеркасская 2-64;

ул. Поленовая 1-60;

ул. Гагринская 8-71;

пер. Солончаковый 1-19;

ул. Гринченко 109-117.

Центральный район:

ул. Шмидта, 2;

пр. Д.Яворницкого,99, 101, 101в, 101д, 103113, 115, 117.

Шевченковский район:

ул. Владимирская 1-28;

ул. Леонтовича 1-47;

ул. Саксаганского 1-30;

ул. Сечевых Стрельцов, 91;

ул. Карабиновская 17-25;

ул. Выборная 1;

ул. Василия Кука 1-39;

ул. Терпигорева;

пер. Терпигорева;

ул. Семена Скляренка 37-72, 11а, 11в;

ул. Тонконог;

пер.Тонконог;

пер. Б. Познанского;

ул. Бориса Познанского 1-48;

пер. Вдовенко 1-37.

Новокодакский район:

ул. Большая Диевская, 50, 52, 54, 56;

ул. Метростроительная, 14;

ул. Мониторная, 5;

ул. Геологичная, 2-30;

ул. Черногорская, 1-16;

ул. Криштофа Косинского, 3-30;

ул. Глебова, 1-81;

ул. Николая Садовского, 15, 16а;

ул. Десняка, 1-43, 2-56.

Чечеловский район:

ул. Извилистая, 30-60;

ул. Философская, 11а, 16;

пер. Голубинный, 1-16, 20-30;

ул. Кронштатская, 10-28;

ул. Боброва,18;

пер. Игнатовский, 1-5;

спуск Озерный, 5, 12;

ул. Н.Алексеенко, 5, 6, 14, 15.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что украинцев хотят жестче наказывать за несвоевременную уплату коммунальных услуг. Проект, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает, что за три года должнику может набежать до 50% от стоимости коммунальных услуг.