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В пяти районах Днепра отключат свет: кого коснется

София Ковнир
Жизнь города
1,0 т.
В пяти районах Днепра отключат свет: кого коснется

Отключение света. Naked Science

В четверг, 2 июля, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Каруны 115-121;

  • ул. Евгения Вырового 1а,25,32-34;

  • ул. Ростовская 1-47, 53/2,55/2;

  • ул. Ялтинская 1-37;

  • ул. Саперная 2-94;

  • пер. Ростовский 1-9;

  • ул. Василия Каразина 1-35/2;

  • ул. Л.Украинки 49;

  • ул. Мариупольская 41;

  • ул. Вишневая 1-13;

  • ул. Крюковская 46,

  • ул. Осипенко 1-67;

  • ул. Приднепровская 26-72;

  • ул. Саранская 1-144;

  • ул. Стахановцев 1-44;

  • пер. Таврический 2-20;

  • ул. Таганрогская 75-77, 82-84;

  • ул. Алма-Атинская 2-26;

  • ул. Онежская 2-195;

  • ул. Отечественная 69;

  • ул. Петрозаводская 1-167;

  • ул. Боевая 2-18;

  • ул. Варваровская 1,9,13-21;

  • ул. Новочеркасская 2-64;

  • ул. Поленовая 1-60;

  • ул. Гагринская 8-71;

  • пер. Солончаковый 1-19;

  • ул. Гринченко 109-117.

Центральный район:

  • ул. Шмидта, 2;

  • пр. Д.Яворницкого,99, 101, 101в, 101д, 103113, 115, 117.

Шевченковский район:

  • ул. Владимирская 1-28;

  • ул. Леонтовича 1-47;

  • ул. Саксаганского 1-30;

  • ул. Сечевых Стрельцов, 91;

  • ул. Карабиновская 17-25;

  • ул. Выборная 1;

  • ул. Василия Кука 1-39;

  • ул. Терпигорева;

  • пер. Терпигорева;

  • ул. Семена Скляренка 37-72, 11а, 11в;

  • ул. Тонконог;

  • пер.Тонконог;

  • пер. Б. Познанского;

  • ул. Бориса Познанского 1-48;

  • пер. Вдовенко 1-37.

Новокодакский район:

  • ул. Большая Диевская, 50, 52, 54, 56;

  • ул. Метростроительная, 14;

  • ул. Мониторная, 5;

  • ул. Геологичная, 2-30;

  • ул. Черногорская, 1-16;

  • ул. Криштофа Косинского, 3-30;

  • ул. Глебова, 1-81;

  • ул. Николая Садовского, 15, 16а;

  • ул. Десняка, 1-43, 2-56.

Чечеловский район:

  • ул. Извилистая, 30-60;

  • ул. Философская, 11а, 16;

  • пер. Голубинный, 1-16, 20-30;

  • ул. Кронштатская, 10-28;

  • ул. Боброва,18;

  • пер. Игнатовский, 1-5;

  • спуск Озерный, 5, 12;

  • ул. Н.Алексеенко, 5, 6, 14, 15.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что украинцев хотят жестче наказывать за несвоевременную уплату коммунальных услуг. Проект, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает, что за три года должнику может набежать до 50% от стоимости коммунальных услуг.

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