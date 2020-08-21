В пяти районах Днепра отключат свет: адреса

В субботу, 22 августа, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

улица Абхазская, 10-26, 13, 15;

улица Болгарская, 1-15, 2-20;

улица Козакова, 25-49;

улица Одоевского, 2-14, 20-36, 1-45;

тупик 1й Одоевского, 1-5, 2-6;

тупик 2й Одоевского, 1-9;

тупик 3й Одоевского, 1, 3б, 2, 2а;

улица Рыбинская, 1-13, 19-77, 17, 23-55, 63-77;

улица Толстого, 1-5, 2-22, 1, 9.

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Богомаза, 122;

улица Мольера, 44-54, 29-41;

улица Спартака, 41-59, 56-76;

улица Штормовая, 115-119, 120-134, 136, 140, 141-150, 151-155, 157, 159, 156-166, 167-179, 180-189, 190-199, 201-206;

переулок Штормовой, 4, 5,10, 12, 14, 16-19, 21-32;

улица Вологодская, 105а-155, 120-132;

улица Дальневосточная, 129-143;

улица Майская, 1-9, 6, 10;

улица Смольная, 1-9, 4-6;

улица Холодильная, 4-8, 12\1.

Самарский район:

улица Автодорожная, 38-54, 37-49, 33, 35;

улица Июльская, 32-44, 19а-27;

улица Разъездная, 54-62;

улица Романовского, 68-122, 75-101;

улица Автодорожная, 4-2;

улица Июльская, 1;

улица Керамическая, 1-15, 2-30;

улица Соловьиная, 47-75, 42-64;

улица Туркменская, 51-125;

улица Юнина, 45-77, 64-94;

улица Князя Островского, 2-18;

улица Живописная;

улица Воспоминаний, 147, 109-174, 181-235, 175;

улица Азербайджанская, 2-56, 1-65;

улица Сержанта Литвищенко, 8-18;

улица Академика Королева, 6, 3-123, 31А, 31к.

Чечеловский район:

улица Карбышева, 1-27, 2-28, 28-2/1,27-1;

улица Орловская, 61-37;

переулок Альпийский, 1;

улица Алтайская, 17-33, 12-28;

улица Могилевская, 2 кв.7;

улица Выборгская, 9-19, 10-16, 5, 7, 8;

улица Камчатская, 35, 37;

улица Нестерова, 7-19, 14-18;

улица Романа Шухевича, 22, 24;

улица Щепкина, 8, 10-12, 17;

проспект Сергея Нигояна, 7.

Новокодакский район:

улица Щепкина, 3-15, 6;

проспект Сергея Нигояна, 18, 20, 22-26;

переулок Железнодорожный, 9-15, 12-14;

переулок Чумацкий, 2-4, 3-5, 9, 14-26;

проспект Сергея Нигояна, 4, 10, 14, 16, 40-42;

улица Тесная, 1-27, 2-30, 27, 29, 30-34;

улица Лысенко, 1, 3ж, 3д, 2-10б, 10в;

улица Цветущая, 1-25, 2-42;

улица Энтузиастов, 1-37, 2-30;

улица Солнечная, 1-7, 2-22;

улица Иллюшина, 1-7а, 2-8;

улица Гайдамацкая, 30/2-86, 35-89;

улица Порохова, 30-66, 37-83;

улица Жигулевская, 38, 38а;

улица Иллюшина, 9-53, 10-44;

улица Мытищенская, 1-39, 2-34;

улица Жигулевская, 1-37, 2-36;

улица Писемского, 21/1;

улица Порохова, 1-35, 2-28;

улица Юпитерная, 1-19, 2-16;

улица Фланговая, 57-113, 60-108;

улица Проектная, 20-32, 21-31, 33;

улица Лесная, 17-29;

улица Беринга, 42, 32, 34;

улица Ковельская, 32-38, 13-37, 39;

проспект Металлургов, 54-112.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на 25 августа запланировано отключение воды.

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