В пяти районах Днепра отключат свет: адреса

В понедельник, 8 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света 06239

Света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

улица Владимирская, 1 — 17, 2 — 28;

улица Леонтовича, 1 — 47, 2 — 32;

улица Саксаганского, 1 — 27, 2 — 30;

улица Сечевых Стрельцов, 91;

улица Карабиновская, 17 — 25;

улица Выборная, 1.

Соборный район:

улица Сергея Ефремова, 3, 4, 7, 8 — 10, 9, 13.

Индустриальный район:

улица Янтарная, 71а.

Самарский район:

улица Пальмовая, 9 — 25, 12 — 32;

пер. Джамбульский, 5 — 8, 17 — 19;

улица Днепростроя, 2 — 26, 33 — 55;

улица Адлерская, 17 — 47, 32 — 34;

улица Вьетнамская, 40 — 60, 71 — 109;

улица Героев Днепра, 1 — 9, 2 — 14.

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Георгиевского, 2 — 32, 17 — 37, 42;

пер. Покрышкина, 2а, 2б, 2в, 6 — 12;

улица Ангелиной, 1 — 11, 10 — 22, 15 — 167, 30 — 126;

улица Седнева, 2 — 80, 3 — 89;

улица Кировоградская, 61 — 71, 172 — 196, 198 — 254;

улица Петрозаводская, 377 — 407, 409 — 443, 372 — 412;

улица Надеждинская, 111 — 147, 151, 151а, 136 — 164, 184 — 190;

улица Щитовая, 44, 60 — 138, 59 — 129, 131 — 139а, 142 — 158;

улица Ольховая, 57 — 63;

пер. Донецкий, 2;

улица Сафонова, 53 — 91, 122 — 148, 152 — 186;

улица Прянишникова, 55 — 123, 74 — 132, 136 — 174, 125 — 147;

улица Черниговская, 212 — 254, 249 — 297;

улица Минусинская, 1 — 13, 6 — 22а, 30 — 34, 46, 48, 50;

улица Передовая, 277 — 329, 311 — 315, 346 — 350, 354 — 390, 396 — 398, 412а — 448а, 712;

улица Лескова, 1 — 31, 18 — 22, 24 — 48, 33, 35 — 55;

улица Царичанская, 56, 62 — 78, 80 — 94;

улица Невская, 1 — 35, 10 — 36, 37;

улица Петриковская, 19 — 83, 34 — 98;

пер. Снайперский, 1 — 3, 4 — 6;

пер. Шефский, 2 — 14, 19 — 21;

улица Шефская, 59 — 119, 66 — 120, 122 — 138, 127 — 151;

улица Межевая, 2 — 30, 4б;

улица Алуштинская, 1а, 1б, 1г, 1в, 5а, 7, 13 — 29;

улица Водопроводная, 46, 75 — 77;

улица Лазаревская, 2 — 16;

улица Тайговая, 23 — 71, 26 — 76;

пер. Тайговый, 1, 2 — 10;

улица Анадырская, 12 — 14б;

улица Приозерная, 20а;

пер. Анадырский, 7 — 29;

улица Моторная, 29 — 51а, 34 — 33;

улица Гуртовая, 90 — 116а.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Национальный банк Украины опроверг информацию в СМИ о запрете оплаты коммунальных услуг и совершение денежных переводов в режиме онлайн.

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