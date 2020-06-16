В пяти районах Днепра не будет света: адреса

София Ковнир Жизнь города 08:59, 16.06.2020

Во вторник, 16 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Амурская, 35-57, 36-60;

  • ул. Ашхабадская, 33-51, 36-56;

  • ул. Байкальская, 41-43, 60-74, 45-49;

  • ул. Балтийская, 9А-11;

  • туп. Белорусский, 3-5, 2-6;

  • ул. Верещагина, 35-55, 32-56;

  • ул. Кубинская, 1-27, 37, 4-14, 18-30;

  • ул. Кузбасская, 1-11, 2-26;

  • ул. Менделеева, 49-65, 52/1-78;

  • ул. Почтовая, 28-32, 23-25, 42-44;

  • ул. Репина, 2-4, 20, 6-34;

  • ул. Волонтерская, 1-7;

  • ул. Соревнования, 55, 58;

  • ул. Тихоокеанская, 5-15, 8-16;

  • ул. Тополева, 1-35, 2-18.

Соборный район:

  • пер. Кипарисный, 1-15,2-22;

  • ул. Симферопольская, 55-61;

  • спуск Балашовский, 1-25,2-38;

  • пер. Летний, 2-16;

  • ул. Набережная Победы, 108 (корп. 7-10) 110;

  • ул. Мандрыковская, 165, 167, 169, 171, 173, 220, 222, 230-242, 246;

  • пер. Земледельческий;

  • ул. Космическая, 6, 7, 169, 171, 173, 220.

Самарский район:

  • ул. Немировича-Данченко, 68;

  • ул. Дачная, 89-91,3;

  • ул. Октябрьская, 1А, 1Б, 3, 9а-13а, 3;

  • ул. Эстафетная, 9А, 11А, 13А;

  • ул. Столярная, 24-68, 7-49;

  • ул. Голосеевская, 13,18;

  • ул. Каракумская, 2а-8;

  • ул. Роксоланы, 2а-8а, 1а-7/2;

  • ул. Хасанская, 1-7,2а-8;

  • ул. Белоцерковская, 3-7, 2а-8/2;

  • ул. Памирская, 1а-7,2-6;

  • ул. Александрийская, 1-7,2-8;

  • ул. Аграрная.

Новокодакский район:

  • ул. Краснодонская, 2-60, 15-71;

  • пр. Металлургов, 45-65, 45б;

  • ул. Беринга, 31-79, 117, 44-126;

  • пер. Беринга, 1-55, 2-54;

  • ул. Ковеля, 40-118, 43-109;

  • ул. Тупиковая, 18-42;

  • ул. Шишкина, 18а-48, 19-57;

  • туп. Шишкина, 1-17, 2-18;

  • ул. Сеченова, 1-7, 2-32;

  • ул. Демократическая, 27-39, 34-42;

  • ул. Сумская, 28-84, 31-91;

  • туп. Клубничный, 1-37, 2-28;

  • туп. Степной, 10, 12;

  • ул. Ставропольская, 65, 67, 69;

  • ул. Докучаева, 38;

  • ул. Кавказская, 1-21, 2-20;

  • ул. Чеботарева, 1-21, 2-24;

  • ул. Грозненская, 1-15, 2-22;

  • ул. Горная, 31-51, 32-36;

  • ул. Тираспольская, 1-35, 4-50;

  • ул. Гарнизонная, 22/2;

  • ул. Старокороткая, 1-15, 4;

  • пл. Новокодакская, 5,6, 9,4, 7;

  • пр. Свободы, 203;

  • ул. Гвардейская, 12;

  • пр. Свободы 203, 179, 213;

  • пл. Новокодакская, 8А, 8,10;

  • ул. Гвардейская, 20;

  • ул. Новоорловская, 4, 6; 8, 1а, 3, 5, 7;

  • ул. Караваева, 17а;

  • ул. Авиационная, 14;

  • ул. Кутузова, 11;

  • ул. Талалихина, 1-9, 2-8, 6а;

  • ул. Кутузова, 13-17;

  • ул. Орловская, 36-46.

Шевченковский район:

  • ул. Владимирская, 2-28; 1-17;

  • ул. Леонтовича, 1-47, 2-32;

  • ул. Саксаганского, 1-27, 2-30;

  • ул. Сечових Стрельцов, 91;

  • ул. Карабиновская, 17-25;

  • ул. Выборная, 1.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре с 16 июня будет временно ограничено распределение природного газа для ряда потребителей. Это связано с проведением ремонтных работ на системе газоснабжения.

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