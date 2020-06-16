В пяти районах Днепра не будет света: адреса
Отключение света
Во вторник, 16 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Света не будет по следующим адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Амурская, 35-57, 36-60;
ул. Ашхабадская, 33-51, 36-56;
ул. Байкальская, 41-43, 60-74, 45-49;
ул. Балтийская, 9А-11;
туп. Белорусский, 3-5, 2-6;
ул. Верещагина, 35-55, 32-56;
ул. Кубинская, 1-27, 37, 4-14, 18-30;
ул. Кузбасская, 1-11, 2-26;
ул. Менделеева, 49-65, 52/1-78;
ул. Почтовая, 28-32, 23-25, 42-44;
ул. Репина, 2-4, 20, 6-34;
ул. Волонтерская, 1-7;
ул. Соревнования, 55, 58;
ул. Тихоокеанская, 5-15, 8-16;
ул. Тополева, 1-35, 2-18.
Соборный район:
пер. Кипарисный, 1-15,2-22;
ул. Симферопольская, 55-61;
спуск Балашовский, 1-25,2-38;
пер. Летний, 2-16;
ул. Набережная Победы, 108 (корп. 7-10) 110;
ул. Мандрыковская, 165, 167, 169, 171, 173, 220, 222, 230-242, 246;
пер. Земледельческий;
ул. Космическая, 6, 7, 169, 171, 173, 220.
Самарский район:
ул. Немировича-Данченко, 68;
ул. Дачная, 89-91,3;
ул. Октябрьская, 1А, 1Б, 3, 9а-13а, 3;
ул. Эстафетная, 9А, 11А, 13А;
ул. Столярная, 24-68, 7-49;
ул. Голосеевская, 13,18;
ул. Каракумская, 2а-8;
ул. Роксоланы, 2а-8а, 1а-7/2;
ул. Хасанская, 1-7,2а-8;
ул. Белоцерковская, 3-7, 2а-8/2;
ул. Памирская, 1а-7,2-6;
ул. Александрийская, 1-7,2-8;
ул. Аграрная.
Новокодакский район:
ул. Краснодонская, 2-60, 15-71;
пр. Металлургов, 45-65, 45б;
ул. Беринга, 31-79, 117, 44-126;
пер. Беринга, 1-55, 2-54;
ул. Ковеля, 40-118, 43-109;
ул. Тупиковая, 18-42;
ул. Шишкина, 18а-48, 19-57;
туп. Шишкина, 1-17, 2-18;
ул. Сеченова, 1-7, 2-32;
ул. Демократическая, 27-39, 34-42;
ул. Сумская, 28-84, 31-91;
туп. Клубничный, 1-37, 2-28;
туп. Степной, 10, 12;
ул. Ставропольская, 65, 67, 69;
ул. Докучаева, 38;
ул. Кавказская, 1-21, 2-20;
ул. Чеботарева, 1-21, 2-24;
ул. Грозненская, 1-15, 2-22;
ул. Горная, 31-51, 32-36;
ул. Тираспольская, 1-35, 4-50;
ул. Гарнизонная, 22/2;
ул. Старокороткая, 1-15, 4;
пл. Новокодакская, 5,6, 9,4, 7;
пр. Свободы, 203;
ул. Гвардейская, 12;
пр. Свободы 203, 179, 213;
пл. Новокодакская, 8А, 8,10;
ул. Гвардейская, 20;
ул. Новоорловская, 4, 6; 8, 1а, 3, 5, 7;
ул. Караваева, 17а;
ул. Авиационная, 14;
ул. Кутузова, 11;
ул. Талалихина, 1-9, 2-8, 6а;
ул. Кутузова, 13-17;
ул. Орловская, 36-46.
Шевченковский район:
ул. Владимирская, 2-28; 1-17;
ул. Леонтовича, 1-47, 2-32;
ул. Саксаганского, 1-27, 2-30;
ул. Сечових Стрельцов, 91;
ул. Карабиновская, 17-25;
ул. Выборная, 1.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре с 16 июня будет временно ограничено распределение природного газа для ряда потребителей. Это связано с проведением ремонтных работ на системе газоснабжения.