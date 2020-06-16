В пяти районах Днепра не будет света: адреса

Во вторник, 16 июня, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Амурская, 35-57, 36-60;

ул. Ашхабадская, 33-51, 36-56;

ул. Байкальская, 41-43, 60-74, 45-49;

ул. Балтийская, 9А-11;

туп. Белорусский, 3-5, 2-6;

ул. Верещагина, 35-55, 32-56;

ул. Кубинская, 1-27, 37, 4-14, 18-30;

ул. Кузбасская, 1-11, 2-26;

ул. Менделеева, 49-65, 52/1-78;

ул. Почтовая, 28-32, 23-25, 42-44;

ул. Репина, 2-4, 20, 6-34;

ул. Волонтерская, 1-7;

ул. Соревнования, 55, 58;

ул. Тихоокеанская, 5-15, 8-16;

ул. Тополева, 1-35, 2-18.

Соборный район:

пер. Кипарисный, 1-15,2-22;

ул. Симферопольская, 55-61;

спуск Балашовский, 1-25,2-38;

пер. Летний, 2-16;

ул. Набережная Победы, 108 (корп. 7-10) 110;

ул. Мандрыковская, 165, 167, 169, 171, 173, 220, 222, 230-242, 246;

пер. Земледельческий;

ул. Космическая, 6, 7, 169, 171, 173, 220.

Самарский район:

ул. Немировича-Данченко, 68;

ул. Дачная, 89-91,3;

ул. Октябрьская, 1А, 1Б, 3, 9а-13а, 3;

ул. Эстафетная, 9А, 11А, 13А;

ул. Столярная, 24-68, 7-49;

ул. Голосеевская, 13,18;

ул. Каракумская, 2а-8;

ул. Роксоланы, 2а-8а, 1а-7/2;

ул. Хасанская, 1-7,2а-8;

ул. Белоцерковская, 3-7, 2а-8/2;

ул. Памирская, 1а-7,2-6;

ул. Александрийская, 1-7,2-8;

ул. Аграрная.

Новокодакский район:

ул. Краснодонская, 2-60, 15-71;

пр. Металлургов, 45-65, 45б;

ул. Беринга, 31-79, 117, 44-126;

пер. Беринга, 1-55, 2-54;

ул. Ковеля, 40-118, 43-109;

ул. Тупиковая, 18-42;

ул. Шишкина, 18а-48, 19-57;

туп. Шишкина, 1-17, 2-18;

ул. Сеченова, 1-7, 2-32;

ул. Демократическая, 27-39, 34-42;

ул. Сумская, 28-84, 31-91;

туп. Клубничный, 1-37, 2-28;

туп. Степной, 10, 12;

ул. Ставропольская, 65, 67, 69;

ул. Докучаева, 38;

ул. Кавказская, 1-21, 2-20;

ул. Чеботарева, 1-21, 2-24;

ул. Грозненская, 1-15, 2-22;

ул. Горная, 31-51, 32-36;

ул. Тираспольская, 1-35, 4-50;

ул. Гарнизонная, 22/2;

ул. Старокороткая, 1-15, 4;

пл. Новокодакская, 5,6, 9,4, 7;

пр. Свободы, 203;

ул. Гвардейская, 12;

пр. Свободы 203, 179, 213;

пл. Новокодакская, 8А, 8,10;

ул. Гвардейская, 20;

ул. Новоорловская, 4, 6; 8, 1а, 3, 5, 7;

ул. Караваева, 17а;

ул. Авиационная, 14;

ул. Кутузова, 11;

ул. Талалихина, 1-9, 2-8, 6а;

ул. Кутузова, 13-17;

ул. Орловская, 36-46.

Шевченковский район:

ул. Владимирская, 2-28; 1-17;

ул. Леонтовича, 1-47, 2-32;

ул. Саксаганского, 1-27, 2-30;

ул. Сечових Стрельцов, 91;

ул. Карабиновская, 17-25;

ул. Выборная, 1.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре с 16 июня будет временно ограничено распределение природного газа для ряда потребителей. Это связано с проведением ремонтных работ на системе газоснабжения.