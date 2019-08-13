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В помощь полиции: в Днепре появятся 300 новых камер наблюдения

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Коммунальное предприятие "ИнфоРадаДнепр" объявило тендер на закупку 333 комплектов оборудования для видеонаблюдения.

Согласно информации на платформе Prozorro, ожидаемая стоимость закупки – 11,3 млн гривень.

Для Днепра хотят закупить новые камеры наблюдения

Для Днепра хотят закупить новые камеры наблюдения

lviv.com

В тендерной документации отмечается, что в стране учащаются случаи проявления терроризма и сепаратизма, ухудшается криминогенная ситуация, в связи с чем необходимо усилить меры безопасности в городе.

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Для качественной профилактики преступлений, своевременного выявления и раскрытия уже совершенных правонарушений, повышения дисциплины на дороге, выявления разыскиваемых лиц и в целом для помощи в работе правоохранителей город закупит дополнительное оборудование в рамках выполнения целевой программы "Безопасный город" на 2016-2020 годы.

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В частности, планируется закупить различные камеры видеонаблюдения (в том числе с функциями аналитики внешней среды и распознавания автомобильных номеров), кронштейны для их крепления, стриминговый сервер, видеосервер для постройки сloud-платформы, блок питания, коммутатор.

Конечный срок подачи документов – 4 сентября, начало аукциона – 10 октября. Срок поставки оборудования – до 30 ноября текущего года.

Ранее OBOZREVATEL писал, что движение пешеходов и велосипедистов по Новому мосту в Днепре будет приостановлено до 16-го августа. Перекрытие Центрального моста связано с проведением работ по гидроизоляции, которые не успели завершить до 11 августа.

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Место
Украина Днепр
Теги
ProZorro полиция
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