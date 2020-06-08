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8 июня • обновлено в 16:15
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В Павлограде правоохранители пройдут переаттестацию после ареста банды полицейских

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В городе Павлоград Днепропетровской области в отделе полиции назначено временное руководство и проводится служебная проверка.

После ареста банды полицейских, которые сотрудничали с наркоторговцами и другими преступниками, полтысячи правоохранителей пройдут переаттестацию, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области.

Полицейские пройдут аттестацию

Полицейские пройдут аттестацию

www.unian.ua

В течение трех недель в Павлограде сформируют новую команду, сотрудники которой пройдут тщательную проверку. Будет создан оперативный штаб, который проведет профилактические мероприятия по отработке преступности в регионе.

Главное управление Национальной полиции планирует усилить суточные наряды и оперативные подразделения, а также патрулирование.

В Павлограде развернут дополнительные контрольно-пропускные пункты, маршруты и посты. Отдельно проведут следственные и розыскные действия по выявлению лиц, которые наладили незаконные поставки оружия и боеприпасов. Особенно пристальное внимание уделят борьбе с наркопреступностью.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепропетровской области могут сменить начальника Главного управления Национальной полиции региона из-за полицейских, которых подозревают в создании преступной группировки.

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Место
Украина Днепр
Тег
Национальная полиция Украины
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