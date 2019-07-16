В парке под Днепром мать забыла собственного ребенка

Вечером 15-го июля в Центральном городском парке Каменского обнаружили блуждающего мальчика.

В полицию обратился охранник парка, который заметил мальчика возле аттракционов. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

Под Днепром потерялся ребенок 1NEWS

6-летний мальчик рассказал, что в парк он приехал вместе с мамой, которая забрала его с садика. Ребенок признался, что живет на Левом берегу города, но точного адреса не знает. Вместе с полицейскими он объехал три микрорайона до тех пор, пока не узнал свой дом.

Мальчика вернули бабушке. Как установили правоохранители, его мать в тот момент находилась у друзей.

По словам матери, ребенок находился под присмотром ее подруги.

Как удалось выяснить из собственных источников, нетрезвую мать нашли на другом конце города – на улице Беседова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Полтаве мать забыла на остановке двоих детей.

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