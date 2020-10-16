В парке им. Писаржевского в Днепре закончили капитальный ремонт центральной аллеи

В днепровском парке им. Писаржевского закончили реконструкцию центральной аллеи. Ее прежде всего расширили, заменили пластику внутри аллеи – подняли рельеф благодаря устроенным зеленым холмам. Также там выложили 11 тыс. квадратных метров плитки, устроили вокруг аллеи бетонные бордюры, сверху обработаны резиной для травмобезопасности, установили новые скамейки и урны, выложили 12 тыс. квадратных метров газонов, автоматическую систему полива. Сделали клумбы, новое современное LED-освещение – светильники освещают как саму аллею, так и зеленую зону, а памятные знаки, что на территории аллеи, подсвечиваются специальными фонарями.

"Вид аллеи полностью изменен. Он современный, эстетичный. Вся аллея вполне просматривается. Сейчас, как и задумывалось, она выполняет функцию основного трафика между просп. Поля и Б. Хмельницкого. Большинство жителей переходят между проспектами именно в этом месте. Кроме того, эта аллея – зона отдыха и прогулок для днепрян, проживающих рядом. Среди прочего применили некоторые элементы в архитектурных решениях – зеленые холмы с белым бетоном и встроенными скамейками. С обеих сторон аллеи установлены инсталляции для привлечения внимания, особенно детей. Инсталляции в будущем могут меняться, поскольку хотим сделать парк динамичным", – отметил заместитель директора по благоустройству КП "Городская инфраструктура" Валерий Скляр.

Он также добавил, что в парке параллельно идет и реконструкция третьей очереди – мемориальной части, где расположена и могила Писаржевского. Часть подготовительных работ уже выполнена и вскоре начнутся ремонтные работы.

Семья Цапко живет рядом с парком им. Писаржевского и в восторге от новой аллеи: "Раньше аллея была уже достаточно убогой. Все было старое. А сейчас – просто красота, дыхание захватывает от того, как хорошо все сделали. Удобно гулять, много места, есть лавочки, чтобы отдохнуть", – отметила Наталья Цапко.

Днепрянин Михаил вместе с внуками тоже часто гуляет в парке: "С нетерпением ожидали завершения ремонта аллеи, поскольку часто бываю в парке с внуками. А сегодня гуляю новой аллее с самой младшей внучкой Василисой. Мы в восторге от увиденного. Все качественно, красиво, по современному сделали", – подчеркнул человек.

"Все здесь просто замечательное. Получаю эстетическое удовольствие и горжусь, что наш город развивается. Новая аллея в парке им. Писаржевского – еще одна из хороших зеленых зон отдыха в Днепре", – добавила жительница города Наталья.