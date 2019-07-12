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В парке Днепра расстреляли диких уток: соцсети возмущены

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В Днепре в парке неизвестные расстреляли диких уток.

Как отметили, такое в парке Кирова происходит уже не впервые, сообщила Любовь Пузач на странице в Facebook.

Скриншот

Скриншот

Facebook группы Воронцовка

"В парке Кирова снова какой-то урод расстрелял всех уток! Когда закончится этот беспредел!", – написала жительница района.

Как стало известно, тушки мертвых уток обнаружили в самом парке.

В парке Днепра расстреляли диких уток: соцсети возмущены

Расстреляли уток

Неравнодушные днепряне в соцсети возмутились и жестко высказались по этому поводу:

"Найти бы эту тварь! И застрелить!", "Для чего их убивать и так бросать трупики! Живодёры", "Нет слов. Какие мы, такая и страна. Ругать надо себя. Утки, мусор, и т.д" – пишут пользователи.

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Скриншот

Скриншот

Facebook группы Воронцовка

Скриншот

Скриншот

Facebook группы Воронцовка

Некоторые предлагают обратиться в полицию: "Надо полицию вызывать и фиксировать это. Хорошо бы группой,чтобы поубедительней выглядеть", – написали в Facebook.

Скриншот

Скриншот

Facebook группы Воронцовка

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре нардеп устроил распродажу ракет в парке.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр стрельба
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