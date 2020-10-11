В Одессе спасают заробитчанина из Каменского, брошенного на улице в беспомощном состоянии

Неравнодушные одесситы пришли на помощь 36-летнему жителю Каменского, который оказался выброшенным на улицу в чужом городе.

Обессиленного мужчину в летней одежде обнаружили жители многоэтажки на улице Жолио Кюри, под стенами которой он пролежал на матрасе около пяти дней. Как сообщили в Facebook-группе "На выручку! #Лучшие люди", молодой человек не шел на контакт с окружающими и не мог рассказать, кто он и что с ним произошло.

На помощь мужчине вызвали "скорую". Его госпитализировали в областную больницу. Уже в стенах медучреждения он смог вспомнить свое имя – Виктор Лосенко.

В Одессе спасали 36-летнего каменчанина. Facebook/"На выручку! #Лучшие люди"

Мужчина уехал на заработки, однако оказался на улице. Facebook/"На выручку! #Лучшие люди"

После обследования Виктора направили в инфекционную больницу. Благодаря совместным усилиям журналистов, волонтеров и медиков жизнь мужчины была спасена.

Как позже выяснилось, мужчина является жителем города Каменское Днепропетровской области. Через социальные сети волонтеры нашли родственников Виктора. Те рассказали, что каменчанин выехал в Одессу на заработки еще весной. По неизвестной причине он остался без документов и работы, однако о своем сложном положении никому не рассказал. Как мужчина выживал в чужом городе на протяжении полугода, им неизвестно.

На данный момент Виктор все еще находится в одесской больнице. Близкие каменчанина не имеют возможности забрать его домой или помочь финансово. О мужчине заботятся волонтеры и просто неравнодушные люди.

Скриншот. Facebook/"На выручку! #Лучшие люди"

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