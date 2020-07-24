В общественном транспорте Днепра пассажиры смогут заниматься спортом: подробности

София Ковнир Жизнь города 08:00, 24.07.2020

С 23 июля в общественном транспорте Днепра стартовала "спортивная пауза".

Теперь в транспорте через громкоговорители пассажирам будут предлагать сделать "спортивную паузу", сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и транспортной инфраструкты Днепровского городского совета (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, во время движения между остановками будут предлагать выполнить небольшой комплекс упражнений: наклоны головы, поворот корпуса, движения руками, подъем коленей. Они рассчитаны для выполнения сидя и так, чтобы не мешать тому, кто сидит рядом.

"Днепр спортивный город, и для короткой зарядки всегда можно найти время, даже во время поездки. А мы поможем!", – отметили в Департаменте транспорта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре разыскивают пропавшего мужчину с инвалидностью. Он не имел при себе документы.

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Днепр Жизнь города

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