В образе Терминатора, Гари Поттера и Марио: в Днепре открылась выставка посвященная Тарасу Шевченко

В субботу, 7 марта, в Днепре в историческом музее имени Дмитрия Яворницкого открылась выставка "Квантовый скачок", посвящена украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Выставка имеет необычный формат: поэт представлен в различных современных образах - Гарри Поттера, Мастера Йоды и Марио. Всего на выставке представлено 28 картин, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Образы, в которых был представлен Шевченко, узнаваемы не только для молодежи, но и для старшего поколения. Помимо Терминатора, Бендера из "Симпсонов" и Человека-Паука, великого Кобзаря представили в образе писателей Александра Пушкина, Николая Гоголя и мексиканской художницы Фриды Кало. Выставка будет работать до 21 марта.

Все картины с Шевченко имеют подписи, которые объясняют суть и общие черты героев. Например, так же, как и Терминатор, писатель сказал бы "I`ll be back" украинцам после его арестов и военной службы. Как и Статуя Свободы, в которой художник также изобразил Шевченко, он призывал к воле свой народ.

Стоит отметить, что ранее картины были выставлены в метрополитене Киева. Однако не все воспринимают ее так однозначно. В столице спустя 10 дней после открытия выставки картины изрезали ножом активисты, которые посчитали их украинофобскими.

На выставке также были представлены и экспонаты, напрямую связанные с деятельностью писателя: экземпляр "Кобзаря" и карта его путешествий по стране.

В Днепре открылась выставка "Квантовый скачок" Информатор

В Днепре открылась выставка "Квантовый скачок" Информатор

В Днепре открылась выставка "Квантовый скачок" Информатор

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