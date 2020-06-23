В Новомосковске спасли пожилого мужчину с расстройством памяти

Жизнь города 15:50, 23.06.2020 Обновлено: 16:23, 23.06.2020

В городе Новомосковск Днепропетровской области горожане обнаружили мужчину, который лежал возле входа в здание местного городского совета.

Представиться человек смог. Назвался Федором Федоровичем Сидоровым, но это вся информация, которой поделился мужчина, сообщил пользователь Facebook-Владислав Матвиенко.

Пожилому человеку вызвали "скорую помощь". Выяснилось, что он страдает расстройством памяти, поэтому не может сообщить где живет и как найти его родственников. Не помнит он и как оказался в Новомосковске.

Потерявшийся мужчина
Facebook/Владислав Матвиенко

Объявление о потерявшемся мужчине разместили в соцсети "Facebook". Пользователи помогли найти родственников. Они забрали пожилого человека домой в Днепр.

Потерявшийся мужчина
Facebook/Владислав Матвиенко

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в городе Каменское Днепропетровской области разыскивают 43-летнего Владимира Степкина.

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