В нескольких районах Днепра отключат свет: адреса

В субботу, 19 сентября, несколько районов Днепра останутся без электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Гребинки, 1-35, 8-42;
улица Волокамская, 3-31, 2-24;
улица Андрусенко, 2-34, 1-27;
улица Крылова, 4-12, 1-17;
улица Раздельная, 1-35, 2-26;
улица Тургенева, 1-35, 2-30;
улица Кольцевая, 1-27, 2-30;
улица Минская, 1-9, 2;
переулок С. Перовской, 1-3, 9;
улица Тбилисская, 15-35, 10-38;
улица Знаменовская, 10, 13-19;
переулок Знаменовский, 1-7, 2-8;
улица Вологодская, 105а-155, 120-132;
улица Дальневосточная, 129-143;
улица Майская, 1-9, 6, 10;
улица Смольная, 1-9, 4-6;
улица Холодильная, 4-8, 12/1;
улица 8 Марта, 29-44;
улица Мольера, 48-56, 31-41;
улица Спартака, 56-122, 41-59.
Новокодакский район:
улица Грузинская, 1-25, 2-36;
улица А. Барвинок, 1-27, 66-98;
переулок Грузинский, 1-3, 2-4;
улица Корсунская, 1-5, 2-18;
улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;
улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;
улица Старобазарная, 71-79, 26-40;
площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12;
улица Фортечная, 98-100, 101-111, 102-106;
улица Речная, 1-29, 4-24;
улица Алеутская, 12/1;
улица Тарана, 6-28, 9-41;
улица Красноармейская Таромское, 16-64, 19-55, 2-14, 3-17;
улица Народная Таромское, 2-34;
переулок Ивана Сохача, 16, 21-31;
улица Славная, 1-49, 2-46.
Индустриальный район:
улица Батумская, 46;
улица Калиновая, 85.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Днепр может оказаться в "желтой" зоне карантина. На данный момент допустимый уровень заболеваемости уже превышен.