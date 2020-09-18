В нескольких районах Днепра отключат свет: адреса

В субботу, 19 сентября, несколько районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

улица Гребинки, 1-35, 8-42;

улица Волокамская, 3-31, 2-24;

улица Андрусенко, 2-34, 1-27;

улица Крылова, 4-12, 1-17;

улица Раздельная, 1-35, 2-26;

улица Тургенева, 1-35, 2-30;

улица Кольцевая, 1-27, 2-30;

улица Минская, 1-9, 2;

переулок С. Перовской, 1-3, 9;

улица Тбилисская, 15-35, 10-38;

улица Знаменовская, 10, 13-19;

переулок Знаменовский, 1-7, 2-8;

улица Вологодская, 105а-155, 120-132;

улица Дальневосточная, 129-143;

улица Майская, 1-9, 6, 10;

улица Смольная, 1-9, 4-6;

улица Холодильная, 4-8, 12/1;

улица 8 Марта, 29-44;

улица Мольера, 48-56, 31-41;

улица Спартака, 56-122, 41-59.

Новокодакский район:

улица Грузинская, 1-25, 2-36;

улица А. Барвинок, 1-27, 66-98;

переулок Грузинский, 1-3, 2-4;

улица Корсунская, 1-5, 2-18;

улица Семена Бардадыма, 43, 47, 31-41, 45, 49-69, 58-74, 75-133, 78-118;

улица Погорелая, 66-72, 3-59, 10-62;

улица Старобазарная, 71-79, 26-40;

площадь Сентябрьская, 1, 5, 7, 4-12;

улица Фортечная, 98-100, 101-111, 102-106;

улица Речная, 1-29, 4-24;

улица Алеутская, 12/1;

улица Тарана, 6-28, 9-41;

улица Красноармейская Таромское, 16-64, 19-55, 2-14, 3-17;

улица Народная Таромское, 2-34;

переулок Ивана Сохача, 16, 21-31;

улица Славная, 1-49, 2-46.

Индустриальный район:

улица Батумская, 46;

улица Калиновая, 85.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Днепр может оказаться в "желтой" зоне карантина. На данный момент допустимый уровень заболеваемости уже превышен.