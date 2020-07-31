В нескольких районах Днепра отключат свет: адреса
В субботу, 1 августа, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Шевченковский район:
улица Короленко, 1.
Соборный район:
улица Вернадского 1/3;
проспект Дмитрия Яворницкого, 34, квартиры 38а, 36, 74, 102.
Амур-Нижнеднепровский район:
улица Богомаза, 122;
улица Мольера 44-54, 29-41;
улица Спартака, 41-59, 56-76.
Новокодакский район:
улица Лысенко 1,3ж, 3д, 2-10б, 10в;
улица Цветущая 1-25, 2-42;
улица Энтузиастов 1-37, 2-3;
улица Солнечная, 1-7, 2-22;
улица Иллюшина 1-7а, 2-8;
улица Гайдамацкая, 30, 2-86, 35 -89;
улица Пороховая, 30-66, 37-83;
улица Жигулевская, 38, 38а;
улица Иллюшина, 9-53, 10-44;
улица Митищенская, 1-39, 2-34;
улица Жигулевская, 1-37, 2-36;
улица Писемского 21/1;
улица Пороховая, 1-35, 2-28;
улица Юпитерная, 1-19, 2-16.
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