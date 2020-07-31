В нескольких районах Днепра отключат свет: адреса

Жизнь города 18:30, 31.07.2020

В субботу, 1 августа, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Шевченковский район:

  • улица Короленко, 1.

Соборный район:

  • улица Вернадского 1/3;

  • проспект Дмитрия Яворницкого, 34, квартиры 38а, 36, 74, 102.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • улица Богомаза, 122;

  • улица Мольера 44-54, 29-41;

  • улица Спартака, 41-59, 56-76.

Новокодакский район:

  • улица Лысенко 1,3ж, 3д, 2-10б, 10в;

  • улица Цветущая 1-25, 2-42;

  • улица Энтузиастов 1-37, 2-3;

  • улица Солнечная, 1-7, 2-22;

  • улица Иллюшина 1-7а, 2-8;

  • улица Гайдамацкая, 30, 2-86, 35 -89;

  • улица Пороховая, 30-66, 37-83;

  • улица Жигулевская, 38, 38а;

  • улица Иллюшина, 9-53, 10-44;

  • улица Митищенская, 1-39, 2-34;

  • улица Жигулевская, 1-37, 2-36;

  • улица Писемского 21/1;

  • улица Пороховая, 1-35, 2-28;

  • улица Юпитерная, 1-19, 2-16.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине древнюю достопримечательность превратили в сельхозугодье.

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