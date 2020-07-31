В нескольких домах Днепра отключат воду: адреса

В пятницу, 31 июля, в Днепре с 10:00 до 13:00 несколько домов останутся без водоснабжения.

Это связано с отключением повышающей насосной станции от сетей электроснабжения, сообщили в пресс-службе КП "Днепрводоканал".

Так, воды не будет на проспекте Мира в домах №№ 35, 43, 49, 55 , 63, 71, 75.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что синоптики спрогнозировали пасмурную и дождливую погоду в Днепре.