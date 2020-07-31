В нескольких домах Днепра отключат воду: адреса

София Ковнир Жизнь города 08:00, 31.07.2020

В пятницу, 31 июля, в Днепре с 10:00 до 13:00 несколько домов останутся без водоснабжения.

Это связано с отключением повышающей насосной станции от сетей электроснабжения, сообщили в пресс-службе КП "Днепрводоканал".

Так, воды не будет на проспекте Мира в домах №№ 35, 43, 49, 55 , 63, 71, 75.

На время выполнения работ предприятие рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что синоптики спрогнозировали пасмурную и дождливую погоду в Днепре.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

Украина установила антирекорд по количеству зараженных COVID-19: статистика Минздрава на 30 июля

Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу: подписан указ

Разборки "слуги народа" с любовником жены засняли на видео: подробности скандала

Не только Курбан-Байрам: Зеленский предложил ввести новые государственные праздники в Украине. Список

О перемирии. Новости из тыла врага