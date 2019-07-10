В метро Днепра проведут грандиозный ремонт за 5 миллионов

Коммунальное предприятие "Днепровский метрополитен" отремонтирует эскалаторы на станциях метро. На это из городского бюджета планируют потратить до 5 миллионов гривен.

Об этом стало известно из тендера о ремонте приводов эскалаторов на днепровских станциях метро, сообщает Информатор.

Согласно данным тендера, подрядчик должен установить автоматизированную систему "пуск-стоп" на трех станциях. Она предполагает автоматическую остановку эскалатора в случае отсутствия на нем людей и установления скорости 0,75 м/с.

Новая система должна появиться до конца 2019 года на станциях "Метростроителей", "Металлургов" и "Заводская".

Метро в Днепре Телеканал 24

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