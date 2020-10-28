В мэрии Днепра напомнили о процедуре выплат жилищных субсидий

В Днепре 19 тыс. домохозяйств получают жилищные субсидии. Государственная помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается в денежной наличной и денежной безналичной формах.

В наличной форме субсидия выплачивается получателю на счет, открытый в одном из уполномоченных банков или через "Укрпочту", рассказала во время прямой телефонной линии 28 октября главная специалистка отдела принятия решений по назначению всех видов социальной помощи и компенсаций Новокодацького района Марина Самедова.

"Те, кто получают субсидию в денежной наличной форме, могут перейти на безналичную, подав соответствующее заявление в управление социальной защиты населения по месту регистрации заявителя. Если субсидия превышает 5 тыс. грн., она выплачивается в безналичной форме. Граждане, пользующиеся жилищной субсидией должны ежемесячно оплачивать фактически потребленной услуги с учетом суммы жилищной субсидии, перечисленной управляющим, объединением, исполнителям коммунальных услуг или выплаченной им наличными", – отметила Марина Самедова

Со своей стороны, специалист по работе с ОСМД, ЖСК и ОСН департамента по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики ДМР Владислав Макарец отметил: "Чтобы жители домов ОСМД/ЖСК могли в полной мере пользоваться жилищными субсидиями или льготами, такие объединения должны заключить договор со Сбербанком и открыть личный кабинет, через который следует подавать реестр лиц, имеющих право на субсидию или льготу, и до 12 числа (включительно) каждого месяца предоставлять размер начислений для каждого лица по конкретному лицевому счету в полном объеме. То есть нужно указать полный размер, который должен уплатить лицо, без учета льготы или субсидии. Уже на основании полученных реестров начисленных сумм платежей Ощадбанк до 18 числа перечисляет средства общими суммами со счета для выплаты жилищной субсидии на счета управляющих, объединений, исполнителей коммунальных услуг. на следующий месяца объединения должен загрузить реестр, чтобы определить, какие частицы поступают совладельцам. Во избежание недоразумений, если, например, совладельцу, который получает субсидию, выставляется задолженность в полном объеме, следует проводить акты-сверки с председателем правления или бухгалтером".

Представитель мэрии также добавил, что субсидианты домов ОСМД могут и не получить компенсацию по вкладам объединения, поскольку по приоритетности средства перечисляются за тепло- и водоснабжение, газ, электроэнергию. И если средства по субсидиям уже исчерпан, то оплата за ОСМД уже не компенсируется.