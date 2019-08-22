В крупном районе Днепра отключат свет: список улиц

В Днепре 23 августа отключат электричество в одном из районов города.

Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Pixabay

Света не будет по следующим адресам:

Новокодакский район:

пер. Альпийский, 1-5, 5а, 4-10;

ул. Алтайская, 4а, 13, 19;

ул. Гомельская, 4-12, 15-29;

ул. Выборгская, 14;

ул. Щепкина, 34, 39, 39К;

ул. Могилевская, 3-11;

ул. Метростроевская 12, 15, 17а, 19, 19б;

ж/м Покровский, 1, 2, 3а;

ул. Юрия Кондратюка, 7, 9, 11;

б-р Рубиновый, 5, 7, 7а.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине правительство и президент Владимир Зеленский приняли решения, которые позволят снизить цены на электроэнергию на 15-20%.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram