В Кривом Роге женщина превратила собственный дом в порностудию: что ей грозит

В городе Кривой Рог Днепропетровской области 28 января полиция ликвидировала онлайн-порностудию, которую в собственном доме организовала местная 28-летняя жительница.
Женщине грозит немалый тюремный срок. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
В одном из домовладений на территории Металлургического района полицейские обнаружили порностудию, в которой предоставлялись онлайн-услуги порнографического характера.
В Кривом Роге женщина превратила собственный дом в порностудию
newsroom.kh.ua
28 января правоохранители провели санкционированный обыск в домовладении 28-летней женщины, которая по месту жительства изготовляла и распространяла запрещенную видеопродукцию.
По результатам обыска полицейские изъяли компьютерную технику, веб-камеры, денежные средства и игрушки порнографического характера. Сейчас назначен ряд экспертиз. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к данной деятельности. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
В Кривом Роге женщина превратила собственный дом в порностудию
ГУ НП в Днепропетровской области
В Кривом Роге женщина превратила собственный дом в порностудию
ГУ НП в Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре неравнодушные граждане вместе с патрульными спасали 5-летнего мальчика, который был оставлен на произвол судьбы собственной матерью. Ребенка бросили одного в доме без окон и отопления. Испуганный малыш на ночь глядя отправился искать помощи.
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