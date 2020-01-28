В Кривом Роге женщина превратила собственный дом в порностудию: что ей грозит

В городе Кривой Рог Днепропетровской области 28 января полиция ликвидировала онлайн-порностудию, которую в собственном доме организовала местная 28-летняя жительница.

Женщине грозит немалый тюремный срок. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В одном из домовладений на территории Металлургического района полицейские обнаружили порностудию, в которой предоставлялись онлайн-услуги порнографического характера.

В Кривом Роге женщина превратила собственный дом в порностудию newsroom.kh.ua

28 января правоохранители провели санкционированный обыск в домовладении 28-летней женщины, которая по месту жительства изготовляла и распространяла запрещенную видеопродукцию.

По результатам обыска полицейские изъяли компьютерную технику, веб-камеры, денежные средства и игрушки порнографического характера. Сейчас назначен ряд экспертиз. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к данной деятельности. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

В Кривом Роге женщина превратила собственный дом в порностудию ГУ НП в Днепропетровской области

В Кривом Роге женщина превратила собственный дом в порностудию ГУ НП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре неравнодушные граждане вместе с патрульными спасали 5-летнего мальчика, который был оставлен на произвол судьбы собственной матерью. Ребенка бросили одного в доме без окон и отопления. Испуганный малыш на ночь глядя отправился искать помощи.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!