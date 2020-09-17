В Кривом Роге железнодорожники присоединились к протесту шахтеров

В четверг, 17 сентября, в Кривом Роге трудовой коллектив железнодорожников Кривбасса присоединился к акции протеста горняков.

Работники Криворожского локомотивного депо написали открытое письмо мэру Кривого Рога Юрию Вилкулу. Они выразили свое недовольство условиями труда и уровнем зарплаты, сообщил в Facebook Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков и Конфедерации свободных профсоюзов Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Железнодорожники отмечают, что против них регулярно нарушается трудовое законодательство. В частности, не организованы на достойном уровне условия работы, оплата труда и пенсионное обеспечение. Жалуются сотрудники и на отсутствие дополнительных отпусков, и на работу в экологически загрязненных районах на устаревших и технически неисправных локомотивах.

Сотрудники предприятия выдвинули в своем письме ряд требований:

повышение зарплат не менее, чем на 25%;

просмотр уровня надбавок и дополнительных благ;

приведения подвижного состава техники в надлежащее состояние.

Криворожане просят защитить трудовые интересы железнодорожников. В случае, если их не услышат, работники готовы объявить итальянский страйк 29 сентября. Они откажутся от выполнения своей работы из-за несоответствия электровозов безопасным условиям труда.

Итальянская забастовка – это форма протеста, заключающаяся в предельно строгом исполнении сотрудниками предприятия своих должностных обязанностей и правил, ни на шаг не отступая от них и ни на шаг не выходя за их пределы. Иногда итальянскую забастовку называют работой по правилам. Такой метод забастовочной борьбы весьма эффективен, так как работать строго по инструкциям практически невозможно.

Открытое письмо мэру Кривого Рога. Facebook/Михаил Волынец

Люди недовольны условиями труда. Facebook/Михаил Волынец

На 29 сентября запланирован итальянский страйк. Facebook/Михаил Волынец

Железнодорожники просят защитить их интересы. Facebook/Михаил Волынец

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