В Кривом Роге железнодорожники начали "итальянскую" забастовку. Видео

Во вторник, 29 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области сотрудники Криворожского локомотивного депо начали "итальянский" страйк.

Железнодорожники весь день будут работать четко по инструкциям. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков и Конфедерации свободных профсоюзов Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Выполняя работу, следуя инструкции, сотрудники депо остановили три электровоза. Другие локомотивные бригады, в свою очередь, не будут принимать в эксплуатацию вагоны с грузом по причине их технической неисправности.

Как сообщили работники, администрация привлекла охрану, на территории депо дежурят два автомобиля полиции.

Посредством страйка железнодорожники борются за свои законные права и выражают поддержку протестующим под землей горнякам Криворожского железорудного комбината.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Кривом Роге железнодорожники присоединились к протесту шахтеров. Они выразили свое недовольство условиями труда и уровнем зарплаты.