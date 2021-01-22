В Кривом Роге зафиксировали редкое погодное явление. Фото

В небе над Кривым Рогом Днепропетровской области заметили солнечное гало.

Фото редкого атмосферного явления показала пользователь Nata Li на странице "События Днепропетровска и области" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Женщина отметила, что его сфотографировали в морозную погоду, при температуре -17 градусов. Наталья объяснила, как возникает гало и каким оно бывает.

"Иногда в морозную погоду возможно появление гало, образуемое кристаллами льда, взвешенными в атмосфере близко к земной поверхности. Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов. Отражённый и преломлённый ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу. Наиболее яркими и полноцветными бывают паргелии и зенитная дуга, менее яркими – касательные малого и большого гало", – пояснила местная жительница.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одесской области местные жители наблюдали удивительное атмосферное явление – световые или солнечные столбы. Его можно увидеть при очень низких температурах.