В Кривом Роге зафиксировали новый случай смерти от коронавируса

На Днепропетровщине по состоянию на 18 июля зарегистрировали еще одну смерть от COVID-19.

Жертвой болезни стал житель Кривого Рога. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Таким образом, на сегодняшний день число умерших от COVID-19 в Днепропетровской области выросло до 25 человек. Победить инфекцию удалось 1063 пациентам.

За последние сутки коронавирус подтвердился у девяти жителей области. Положительный результат теста получили пятеро днепрян, а также жители города Каменского, Широковского, Межевского и Петриковского районов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что коронавирусом в Украине и мире заразились почти 14,2 млн человек. За предыдущие сутки было выявлено 240 403 новых инфицированных.