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3 апреля • обновлено в 11:51
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Карина Бондаренко

В Кривом Роге зафиксировали нового пациента с коронавирусом: чиновники опровергли информацию

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В Кривом Роге опровергли информацию о новом случае инфицирования коронавирусом в городе, которую опубликовал Днепропетровский областной совет.

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Об этом сообщает издание "Первый криворожский" со ссылкой на местных чиновников. По состоянию на 3 апреля там остается три случая инфицирования COVID-19.

"Вчерашняя информация о новой пациентке ошибочная. Вирус новый, а потому требуется время, чтобы провести несколько тестов и медики могли убедиться, что пациент действительно здоров. Вчерашний тест, который делали пациентке, которая давно лечится в инфекционной больнице, посчитали как новый случай по ошибке", – цитирует издание специалистов управления прессы и информации Криворожского городского совета.

Коронавирус

Коронавирус

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Как писал OBOZREVATEL ранее, 2 апреля на Днепропетровщине зафиксировали еще два подтвержденных случая коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в Кривом роге и Новомосковске.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Кривой Рог
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