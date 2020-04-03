В Кривом Роге зафиксировали нового пациента с коронавирусом: чиновники опровергли информацию

В Кривом Роге опровергли информацию о новом случае инфицирования коронавирусом в городе, которую опубликовал Днепропетровский областной совет.
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Об этом сообщает издание "Первый криворожский" со ссылкой на местных чиновников. По состоянию на 3 апреля там остается три случая инфицирования COVID-19.
"Вчерашняя информация о новой пациентке ошибочная. Вирус новый, а потому требуется время, чтобы провести несколько тестов и медики могли убедиться, что пациент действительно здоров. Вчерашний тест, который делали пациентке, которая давно лечится в инфекционной больнице, посчитали как новый случай по ошибке", – цитирует издание специалистов управления прессы и информации Криворожского городского совета.
Коронавирус
vecherniy.kharkov.ua
Как писал OBOZREVATEL ранее, 2 апреля на Днепропетровщине зафиксировали еще два подтвержденных случая коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в Кривом роге и Новомосковске.
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