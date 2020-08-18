Мужчину задержали во время получения очередной партии психотропов . jerrytidwell.com

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Служба безопасности Украины задержала контрабандиста психотропных веществ.

Криворожанин организовал поставку наркотиков из одной из азиатских стран. Мужчина нелегально получал препарат для дальнейшей продажи, сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Днепропетровской области.

Контрабандный наркотик "флакка" Пресс-служба Управления СБУ в Днепропетровской области

Злоумышленник наладил поставку вещества "флакка" через зарубежные специализированные сайты. Наркотик он получал международными почтовыми отправлениями под видом моющих средств.

Правоохранители задержали наркоделка на почте во время получения очередной поставки. Дома у мужчины в ходе обыска обнаружили компьютерную технику, мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами правонарушений.

По данному факту открыли уголовное дело. На данный момент решается вопрос о сообщении криворожанину о подозрении. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные виновные лица.

В Кривом Роге задержали контрабандиста, который распространял наркотики из Азии Пресс-служба Управления СБУ в Днепропетровской области

Мужчину задержали во время получения очередной партии психотропов Пресс-служба Управления СБУ в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что полицейские Днепропетровщины поймали иностранца, разыскиваемого Интерполом.

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