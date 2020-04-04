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4 апреля • обновлено в 14:11
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Игорь Кравченко

В Кривом Роге выписали из больницы женщину, заразившую коронавирусом всю семью

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В субботу, 4 апреля, в Кривом Роге выписали из больницы пациентку, которая первой в городе заразилась коронавирусом.

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Первая пациента в Кривом Роге с коронавирусом победила заболевание, сообщает "Первый Городской".

Утром ее выписали домой на амбулаторное лечение. Сейчас в инфекционной больнице остаются четверо ее родственников: муж, сын, невестка и пятилетний ребенок. Последних двоих госпитализировали в больницу 3 апреля.

Первую криворожскую пациентку с COVID-19 отпустили домой

Первую криворожскую пациентку с COVID-19 отпустили домой

Первый Городской

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге коронавирус выявили у 5-летнего ребенка.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Кривой Рог
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