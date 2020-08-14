В Кривом Роге вынесли приговор военнослужащему-дезертиру

В городе Кривой Рог Днепропетровской области прошло финальное судебное заседание по делу контрактника-дезертира.

Суд признал старшего солдата 3-го танкового взвода виновным в совершении вышеупомянутого преступления. Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений.

Командир танка, служащий по контракту, утром 16 января 2020 года самовольно покинул воинскую часть, не желая исполнять обязанности военной службы. После этого он без уважительных причин и разрешения отправился домой. Осознав незаконность и неправильность своих действий, 27 января солдат самостоятельно вернулся в часть.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал военнослужащего виновным и вынес ему приговор – три года лишения свободы. Вместе с тем, его сразу же освободили его от отбывания наказания с условием: если он в течение испытательного срока в один год не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

Дополнительно гражданину нужно будет периодически появляться для регистрации, сообщать об изменении места жительства, учебы или работы и согласовывать поездки заграницу.

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