В Кривом Роге проезд в транспорте будет бесплатным: названа дата

В Кривом Роге Днепропетровской области с 1 мая 2021 года введут бесплатный проезд в общественном транспорте города.

В среду, 23 декабря, на пленарном заседании горсовет принял бюджет Кривого Рога на 2021 год, заложив средства на эту программу. В целом за бюджет проголосовали 33 депутата, передает "Первый городской". 16 депутатов воздержались, 4 были против, 1 не голосовал.

Отметим, в проекте бюджета были запланированы средства на обеспечение бесплатного проезда в муниципальном пассажирском транспорте для всех криворожан. Они смогут пользоваться транспортом по "карточками криворожца", для которых еще предстоит разработать специальное программное обеспечение.

Для педагогов, медиков, соцработников и работников учреждений коммунальной собственности (в целом – около 35 тысяч человек) бесплатный проезд введут уже с 1 января.

Во время заседания городской голова Константин Павлов заявил, что детали нововведения станут известны после того, как проект пройдет все регуляторные процедуры, пишет "Первый Криворожский".

Пока неизвестно, сколько именно денег из горбюджета потратят на бесплатный проезд.

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