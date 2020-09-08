В Кривом Роге ВУЗ закрыли на карантин из-за коронавируса

София Закревская Жизнь города 15:00, 8.09.2020

Во вторник, 8 сентября, в городе Кривой Рог Днепропетровской области ВУЗ закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19.

Как сообщает "Первый Криворожский", на карантин ушел весь Криворожский экономический институт. На самоизоляции в течение двух недель будут находиться все учащиеся и сотрудники.

По состоянию на сегодня в ВУЗе подтверждены три случая коронавирусной инфекции. В пятницу, 4 сентября, COVID-19 выявили у одного из преподавателей института. Кроме того, заболела также студентка и один из сотрудников учебного учреждения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре за сутки выявили почти 150 новых случаев коронавируса. При этом в городе нет вспышки заболеваемости COVID-19.

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Днепр Жизнь города

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