В Кривом Роге вандалы изувечили памятник воинам-водителям "Катюша", погибшим во Второй мировой

Алина Рашевская Жизнь города 16:32, 12.05.2020

В городе Кривой Рог Днепропетровской области на улице Леонида Бородича неизвестные разрисовали памятник, посвящённый погибшим во Второй мировой войне водителям.

На свежеотремонтированном мемориале начертили имена и ругательства. От рук вандалов также пострадали расположенные рядом лавочки, сообщил на своей странице в Facebook глава Долгинцевского районного совета Игорь Ратинов.

"Вот такое доброе утро. Памятник был отремонтирован три дня назад. Люди, которые это сделали, вы в своём уме?", – обратился Ратинов.

Facebook/Игорь Ратинов
Facebook/Игорь Ратинов
Facebook/Игорь Ратинов
Facebook/Игорь Ратинов
Facebook/Игорь Ратинов

В комментариях под публикацией пользователи сети предположили, что к содеянному могут быть причастны дети.

"Этим "писателям" лет 8-10. Жаль, что нет камер наблюдения. А так папам с мамами было бы о чем рассказать. Тысяч так на 50."

"Печально, что не берегут чужую работу. И детей не учат уважать свой город, а тем более памятники."

"Что за народ? Ну это такая молодежь невоспитанная!"

Скриншот
Facebook/Игорь Ратинов
Скриншот
Facebook/Игорь Ратинов
Скриншот
Facebook/Игорь Ратинов

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре подростки устроили паркур на Монументе Славы. Видео инцидента попало в сеть.

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Днепр Жизнь города

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