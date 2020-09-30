В Кривом Роге у пьяных родителей забрали 2-летнего ребенка

В среду, 30 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области сотрудники полиции и службы по делам детей пришли с проверкой к семье, которая оказалась в трудном положении.

Во время визита правоохранителей родители находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Их 2-летний сын при этом был голодным и неухоженным. Представители ювенальной превенции забрали ребенка и отвезли его в больницу для обследования.

На родителей мальчика неоднократно составляли админпротоколы из-за невыполнения ими родительских обязанностей. Полицейские проводили с ними беседы.

Сейчас специалисты службы по делам детей собирают необходимые документы. Через суд они хотят добиться лишения криворожан родительских прав.

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