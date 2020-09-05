В Кривом Роге у пьяной матери забрали малолетних детей

В среду, 2 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области мать двух малолетних детей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснула на остановке общественного транспорта.

Спящую на лавке женщину обнаружили местные жители. Рядом с ней находились два маленьких мальчика, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области.

На женщину составили административный протокол. Пресс-служба ГУНП Днепропетровской области

Сотрудники полиции изъяли детей в возрасте двух и четырех лет у пьяной матери. Мальчиков доставили в больницу для обследования.

На криворожанку составили административный протокол за невыполнение родительских обязанностей. Материалы по данному делу уже направлены в суд. Инспекторы ювенальной превенции провели с гражданкой профилактическую беседу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром тело пропавшего подростка нашли в карьере. Мальчик пошел купаться с друзьями и исчез.