В Кривом Роге телефонные мошенники "вешали" на людей онлайн-кредиты. newvz.ru

Двое жителей Кривого Рога попались на незаконном оформлении онлайн-кредитов на других граждан.

Мошенники звонили людям и выдавали себя за представителей мобильного оператора, которые якобы тестируют связь. В ходе разговора злоумышленники выпытывали персональные данные, с помощью которых в дальнейшем оформляли кредиты, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В доме сожителей правоохранители провели обыск. В качестве вещественных доказательств изъяли компьютерную технику, банковские карты и документы на оформление кредитных договоров. Все изъятое направили на проведение соответствующих экспертиз. Окончательная сумма ущерба пока не установлена.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража. Максимальное наказание, которое грозит преступникам, – лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас решается вопрос объявления им подозрения и избрания меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

В Кривом Роге телефонные мошенники "вешали" на людей онлайн-кредиты. Пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепропетровской области у Покровского отдела полиции украли документы по уголовному делу, датированному 2004 годом.

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